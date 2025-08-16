Četvorica uhapšenih na saslušanju negirala su da su učestvovala u ubistvu Đekića, Miloševića i Lazarevskog, a policija je u kući, u kojoj su bila tri tela, našla i mnogobrojne dokaze koji ukazuju da su četvorica uhapšenih nameravala da tela prebace na drugu lokaciju i tamo ih sakriju da nikad ne budu nađena!

- Oni su za transport tela obezbedili i hladnjaču, ali nisu uspeli da prebace tela u nju zato što su komšije u međuvremenu pozvale policiju budući da su se iz kuće čuli krici i jauci koje nije uspela da prikrije ni glasna muzika koju su ubice puštale. Tela su bila natopljena varikinom i upakovana u crne džakove za transport, a u kući su nađeni dušek s tragovima zgrušane krvi, kao i tragovi krvi na podu. Ispod dušeka je nađen i čekić koji je najverovatnije korišćen tokom zločina - preneli su bolivijski mediji.