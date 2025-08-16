UBISTVO SRBA U BOLIVIJI POD LUPOM INTERPOLA: Likvidacija dvojice Nišlija povezana sa kidnapovanjima u Santa Kruzu?
Bolivijski zvaničnik Roberto Rios objavio je da je formiran multidisciplinarni tim koji će se baviti istragom ubistava državljana Srbije Miljana Đekića (38) i Vanje Miloševića, obojica iz Niša, i ubistvom državljanina Severne Makedonije Dejanča Lazarevskog (43), koji su oteti, mučeni i likvidirani u Santa Kruzu.
Istovremeno, bolivijska policija proverava da li je ovaj stravičan zločin na bilo koji način povezan sa dve otmice i još nekoliko likvidacija koje su se dogodile nedavno. Svim ovim događajima je, kako smatraju istražitelji, zajedničko da im je motiv borba oko prevlasti na tržištu narkotika i da je u sve ove obračune umešan zloglasni balkanski kartel!
Saradnja u regionu
Rios je potvrdio i da se u istragu trostruke likvidacije u Santa Kruzu uključio i Interpol, ta da su bolivijske vlasti formirale posebnu grupu kako bi istraga što pre dala konkretne rezultate.
- Zemlje u regionu sarađuju u vezi sa ovim slučajem i svi zajedno prikupljamo operativne podatke i informacije. U Santa Kruzu se istražuje i moguća veza s kidnapovanjem dve osobe. Šta se u ovom trenutku zna o žrtvama koje su mučene i likvidirane u Santa Kruzu? Dvojica imaju srpsko državljanstvo, treći ima pasoše Bugarske i Severne Makedonije. Već su obavljene sudske obdukcije koje pokazuju da su trojica muškaraca mučena i zverski ubijena. Na svemu ovome radi poseban tim i informacije se razmenjuju kako bi se utvrdili prihodi, aktivnosti trojice ubijenih u Boliviji i sve moguće veze koje mogu imati - dodao je Rios.
On je dodao da je Odeljenje za imigraciju već dobilo neke dokumente koji su deo istrage.
- Imigracija je već prosledila informacije i određena dokumenta. Ne smemo da zaboravimo da su četiri osobe uhapšene i njihove izjave su uzete. Oni su negirali da su umešani u ubistvo trojice stranih državljana u Santa Kruzu i tvrde da su dobili određenu sumu novca da bi tela nestala, praktično su bili plaćeni da očiste mesto zločina! Budući da je istraga u toku i da je ona proglašena tajnom, nećemo ulaziti u objašnjavanje detalja ovog slučaja - dodao je Rios.
Četvorica uhapšenih na saslušanju negirala su da su učestvovala u ubistvu Đekića, Miloševića i Lazarevskog, a policija je u kući, u kojoj su bila tri tela, našla i mnogobrojne dokaze koji ukazuju da su četvorica uhapšenih nameravala da tela prebace na drugu lokaciju i tamo ih sakriju da nikad ne budu nađena!
- Oni su za transport tela obezbedili i hladnjaču, ali nisu uspeli da prebace tela u nju zato što su komšije u međuvremenu pozvale policiju budući da su se iz kuće čuli krici i jauci koje nije uspela da prikrije ni glasna muzika koju su ubice puštale. Tela su bila natopljena varikinom i upakovana u crne džakove za transport, a u kući su nađeni dušek s tragovima zgrušane krvi, kao i tragovi krvi na podu. Ispod dušeka je nađen i čekić koji je najverovatnije korišćen tokom zločina - preneli su bolivijski mediji.
U međuvremenu se pojavila informacija iz Hrvatske da je u vreme kada se dogodila jeziva trostruka likvidacija u Santa Kruzu na teritoriji Bolivije nestao i državljanin Hrvatske Marko Skerbec (33), inače pripadnik slovenačkog ogranka kavačkog klana!
- Istražitelji imaju određene informacije koje ukazuju da su ovi zločini povezani. Proveravaju se snimci sa sigurnosnih kamera koji su zabeleženi tokom otmica kako bi se utvrdilo da li grupa koja je učestvovala u kidnapovanjima ima veze i s trostrukim ubistvom u Santa Kruzu.
Istraga u dva pravca
Komentarišući seriju likvidacija i otmica u Boliviji, poznavaoci prilika u srpskom podzemlju predviđaju da će istraga u ovim slučajevima ići u dva pravca.
- Kao prvo, policija mora da ispita da li su ovi događaji povezani sa obračunom dva crnogorska klana, budući da je jedan od nestalih u Boliviji visokopozicionirani pripadnik slovenačkog ogranka kavačkog klana. Ako se zna da su nedavno likvidirani Filip Knežević u Barseloni, kao i Igor Nedović i Ivan Milačić u Podgorici, i da su sva trojica bili deo kavačkog klana, onda nestanak Marka Skerbeca u Boliviji može da znači da su "škaljarci" odlučili da proganjaju "kavčane" na svim kontinentima! S druge strane, ubistvo trojice pripadnika balkanskog klana u trenutku kada je pre samo dvadesetak dana u zatvoru u Peruu umro Zoran Jakšić, šef balkanskog klana, moglo bi da znači da je u okviru ovog klana došlo do pregrupisanja i otvorene borbe za preuzimanje liderske pozicije i zauzimanja tržišta - ocenio je sagovornik Kurira.
(Kurir.rs)