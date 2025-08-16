Slušaj vest

Mladić (15) teško je povređen u Pančevu pre dva dana, kada izbo tinejdžer (17), a otac povređenog mladića ispričao je šta se tačno dogodilo te večeri u parku, na 100 metara od njihove kuće.

Kako je ispričao njegov sin je bio sa svojim prijateljima u parku koji je nedaleko od njihove kuće.

- Desilo se 100 metara od kuće i oko 22.30 sam se čuo sa detetom i rekao mu da pošto su demonstracije da se brzo vrati kuće iz parkića gde je odrastao. Lice nepoznato njima je došlo u park i pitao šta radite tu, deca su rekla da sede, a ovaj je rekao drugaru od mog sina da zato što sedi tu je dužan tri hiljade dinara. Moj sin je pitao zašto, a on mu je rekao da mu je sada on dužan 15.000 dinara. Moj sin je rekao nisam ja nikome ništa dužan, na šta je on izvadio nož i posekao ga od pupka do grudi skroz - priča očajni otac i dodaje da je njegov sin nosio svoje organe u rukama:

- Želudac i jetra su mu bili napolju jer je bio prorezan ceo. Drugari su počeli da povraćaju i da padaju okolo, on je počeo da trči i izgubio je ubrzo svest. Prolaznici su pozvali pomoć i odmah je prevezen u bolnicu.

Kako kaže, očajni su zbog svega što se dogodilo, a posebno jer je počinilac pušten na slobodu.

- Situacija je strašna. Prvi dan nismo mogli da ga vidimo, i dalje je na Intenzivnoj nezi, danas je počeo da komuniciira. Rekao je ''hvala bogu da sam živ tata.'' Pitao je da li će biti sve u redu, da li će preživeti, sportista je nikada nije bio u bolnici, očajan sam.Policija nikoga nije nazvala do dana dok nisam sam otišao - priča on i dodaje:

- Nakon svega sam saznao ime počinioca, kada sam ušao u njegov profil i video da piše ''psiho'' tako sam saznao profil dečaka. Ne znam šta bih rekao... To su slike sa pištoljima, mačetama, maskiran, pretnje, ja nisam verovao da postoje takvi ljudi. I ćerkica koja ima 12 godina mi je bila tu u parku, sreća da nije videla brata sa organima u rukama. On je sutradan pušten, slikao se, hvalio se kako čeka suđenje. Ja ne znam šta da kažem da su takvi likovi na slobodi, to su psihopate, da reketiraju decu, zavode red... - zaključuje kroz suze otac ranjenog dečaka.