Pripadnici Policijske uprave u Pančevu, u saradnji sa pripadnicima Žandarmerije, sprovode pojačane kontrole sportsko-rekreativnih plovila i malih nautičara, sa ciljem unapređenja bezbednosti plovidbe na rekama.

Tokom kontrole, koja je realizovana na reci Tamiš u Pančevu, proveravala se registracija, tehnička ispravnost plovila, oprema za spasavanje, kao i posedovanje odgovarajućih dozvola za upravljanje. Pojačane kontrole plovila biće nastavljene i na drugim rekama širom Srbije tokom čitave letnje sezone.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve vlasnike plovila, naročito male nautičare, da koriste propisno registrovana i tehnički ispravna plovila, poštuju ograničenja brzine i da ne upravljaju pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci.

Plovidba nije igra – odgovornim ponašanjem štitimo sebe, svoje bližnje i sve učesnike u plovidbi

