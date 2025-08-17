U Dečanima je nepoznati osumnjičeni pokušao da kidnapuje maloletnu osobu sa mentalnim invaliditetom, navodi se u policijskom izveštaju, prenosi Koha.
osumnjičeni pobegao u nepoznatom pravcu
POKUŠANA OTMICA MALOLETNE OSOBE U DEČANIMA: Filmska drama odigrala se u blizini njene kuće, kidnapovanje sprečio komšija, zaustavio auto i izvukao je!
Prema podacima policije, nepoznati osumnjičeni je pokušao da otme maloletnu osobu u blizini njene kuće.
Kidnapovanje je sprečio komšija koji je zaustavio automobil iz koga je izvukao maloletnu osobu, dok je osumnjičeni pobegao u nepoznatom pravcu.
„Policijske jedinice su pronašle i zaplenile napušteni automobil oko tr kilometara od mesta događaja. Žrtva je upućena na lekarsku pomoć. Slučaj se istražuje“, navodi se u saopštenju.
Kurir.rs/Kosovo online
