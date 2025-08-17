Slušaj vest

Prema podacima policije, nepoznati osumnjičeni je pokušao da otme maloletnu osobu u blizini njene kuće.

Kidnapovanje je sprečio komšija koji je zaustavio automobil iz koga je izvukao maloletnu osobu, dok je osumnjičeni pobegao u nepoznatom pravcu.

„Policijske jedinice su pronašle i zaplenile napušteni automobil oko tr kilometara od mesta događaja. Žrtva je upućena na lekarsku pomoć. Slučaj se istražuje“, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/Kosovo online

Ne propustiteŽivot"Moja sestra je nestala na kruzeru pre 27 godina, verujem da je žrtva otmice": Oglasio se Ejmin brat i izneo nove detalje o ovom misterioznom slučaju
Brat nestale Ejmi Bredli
Pop kulturaOteli ga, drogirali i tukli: Glumac jedva spasio živu glavu, ovako je pobegao otmičarima
Džastin Logan
HronikaOTMICA U KALUĐERICI! Trojica uhapšena zbog kidnapovanja Sirijca, njega spasila žena!
213111.jpg
Život"Muž mi je oteo ćerke i odveo ih u Jemen, najmlađa nije ni znala da sam joj majka": Potresana ispovest žene nakon susreta sa decom posle 34 godine
Džekii S.jpg
PolitikaOTELI GA I 3 DANA DRŽALI U ĆELIJI POD ZEMLJOM?! Najveća misterija hapšenja Radovana Karadžića: Nudili 5 MILIONA DOLARA nagrade za hvatanje - KO JE UZEO PARE?
1468935-radovankaradzic2-edit.jpg
ŽivotTinejdžerki iz kreveca odneli tek rođenu bebu: Nakon 18 godina policija je pozvala i saopštila vesti kojih joj je zastala knedla u grlu
Slučaj otmice Kamije Mobli