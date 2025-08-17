Slušaj vest

- Odoše moja dva sokola - napisala je neutešna žena, i uz to objavila tri porodične fotografije da decom. Potom je usledila nova objava: "Moja dva sina, nikad prežaljena. Nadam se da ste sa Gospodom" - glasila je poruka takođe uz tri zajedničke slike.

Majka poginulih dečaka oglasila se juče na društvenim mrežama.

Ispod ovih tužnih reči prijatelji i poznanici izjavljivali su im saučešće.

"Draga deco, počivajte u miru", "Molimo se za vaše mlade duše", " Volimo vas i ne možemo da prežalimo da vas više nema", "Saučešće porodici, omladina tako da strada" - samo su neki od komentara koje su mogu pročitati ispod objava.

Istragu povodom ove nesreće vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Nesreća se dogodila u petak oko 14 časova u Zemunskoj ulici u Ugrinovcima, gde se porodica doselila pre nekoliko godina sa juga Srbije. Dosadašnja istraga utvrdila je da su braća Useinović kobnog dana sela u automobil marke "opel korsa", ispravila krivinu i direktno se zakucala u kamion kojim je upravljao Ljubiša J. (50). Od zadobijenih povreda preminuli su na licu mesta.

Njihova porodica od tog trenutka ne može da dođe sebi, a meštani zemunskog naselja Ugrinovci za Kurir kažu da roditelji bukvalno ne mogu da ustanu iz kreveta od bola i tuge jer su u trenu ostali bez starijih naslednika.

- Tuga je velika zavladala u toj kući, ali i u celom mestu. Ne pamtimo da smo skoro imali ovakvu tragediju. Roditelji tinejdžera su jako loše, a i bili su na uviđaju. Pa ne može gore biti - kaže naša sagovornica i dodaje:

- Slomljeni su, stalno im dolaze rođaci, kumovi, prijatelji i meštani. Trude se svi oko njih, ali nema utehe za ovakvu tugu... Neutešnoj mami preminulih dečaka, kako smo saznali, tokom jučerašnjeg dana lekari Hitne pomoći nekoliko puta su dolazili na kućnu adresu kako bi je povratili u život.

- Pokušavaju da dođu sebi, jer imaju još troje mlađe dečice, ali nemaju snage. Deci je takođe, teško palo što su ostali bez braće, ne pričaju, samo se tužno i nemo gledaju - kaže sagovornica.