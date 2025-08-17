Slušaj vest

Mladići B. L. (26) i S. T.(26)napadnuta su jutros oko 3 sata, posle čega su potražil pomoć u Urgentnom centru.

Incident se dogodio ispred objekta brze hrane, a prema prvim informacijama mladići su se prvo verbalno sukobili sa dvojicom njima nepoznatih osobo, posle čega je došlo do međusobnog guranja. Ubrzo se napadačima pridružila veća grupa nepoznatih osoba, koje su B. L. i S. T. zadale više udaraca po glavi i telu.

Jedno lice iz te grupe je zatim nožem nanelo ubodne rane po rukama dvojici mladića.

Lekari su kod B. L. konstatovali lake, dok su kod S. T. konstatovane teške povrede.

U toku je istraga kako bi se identifikovali i pronašli napadači.
(Kurir.rs/Telegraf.rs)
