Dok je upravljao skuterom, muškarac je udario u sajlu usidrenog broda, izgubio ravnotežu i pao. Udarac je bio snažan i završio je u vodi, dok je supruga prošla bez povreda. Na sreću, imao je prsluk za spasavanje i pomoć ljudi u čamcima stigla je odmah, pa nije došlo do davljenja.

Ekipa Hitne pomoći iz Sremske Mitrovice na teren je stigla za kratko vreme, ali izazov je bio kako doći do povređenog. Do sela vodi put bez asfalta, makadam pun rupa, što je usporavalo vozilo. Kada su konačno stigli do obale, naišli su na još veći problem – strmu i klizavu obalu bez uređenog prilaza.

„Morali smo da improvizujemo, jer nije bilo načina da vozilo priđemo do same vode. Uz pomoć ribara i meštana pronašli smo improvizovane stepenice. Pacijenta smo najpre preneli u čamac, a zatim uz veliku borbu izvukli na obalu koristeći transportnu stolicu,“ rekla je doktorka iz ekipe Hitne pomoći.

Iz ekipe Hitne pomoći poručuju: „Danas smo imali akciju koja nas je sve iscrpela do kraja, ali smo zajedno uspeli. Veliko hvala profesionalnom roniocu koji se tu na sreću našao slučajno, a posebno ekipi lokalnih ribara iz Ravnja, koji su iz krajnje nepristupačnog terena izvukli čoveka iz vode. Oni su odradili najteži deo posla – bez njih ništa ne bi bilo moguće. Na nama iz Hitne pomoći je bilo da zbrinemo povrede i transportujemo pacijenta u Bolnicu na dalju dijagnostiku. Iako smo se umorili do maksimuma, najvažnije je da je život spašen, a to nam daje novu snagu.“

Povređeni je prebačen u Opštu bolnicu u Sremskoj Mitrovici, gde je potvrđeno da ima prelom grudne kosti, što je izazivalo jake bolove i otežano disanje. Odmah je urađen CT skener i on je zadržan na bolničkom lečenju.

„Da nije imao prsluk i da nije bilo ljudi u čamcima koji su mu prvi pomogli, pitanje je kako bi se završilo. Ovakav teren i situacija zahtevaju veliku fizičku snagu i koordinaciju, a vreme je u ovakvim slučajevima najvažnije,“ dodaje doktorka.

Prema poslednjim informacijama, pacijent je van životne opasnosti i oporavlja se pod nadzorom lekara.

Opasnosti vožnje po nepoznatom terenu

Stručnjaci upozoravaju da vožnja skutera na mestima gde vozači ne poznaju teren nosi ozbiljne rizike. Na delovima obale ili makadamskih puteva mogu postojati skrivene prepreke – sajle, žice, oštri kamen, strme padine ili rupe koje nisu vidljive dok se ne priđe sasvim blizu.

U takvim situacijama često nema nikoga u blizini da pomogne, pa i manji pad može da se pretvori u veliku opasnost. Ako vozač izgubi svest, ili ostane zaglavljen u nepristupačnom delu obale, dragoceno vreme prolazi dok hitna pomoć i spasioci uopšte uspeju da mu priđu.

Upravo zato se preporučuje da vozači skutera ne idu sami u ovakve avanture, da uvek nose zaštitnu opremu, kao i da izbegavaju neproverene rute pored reka i na terenima bez asfalta.