Službenici Stanice kriminalističke policije za suzbijanje ekonomskog kriminala Odeljenja bezbednosti Podgorica, izvršili su pretrese na nekoliko lokacija na teritoriji Glavnog grada, te su u saradnji i po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Službenici Stanice granične policije su na graničnom prelazu Ranče, na ulazu u Crnu Goru, izvršili graničnu proveru lica A. D. (48), državljanina Republike Srbije, koji je ovom prilikom upravljao vozilom marke BMW.

Pregledom lica nađena su dva manja pakovanja sa sadržajem za koji se sumnja da je opojna droga marihuana. Takođe, A.D. je podvrgnut testiranju na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu kada je utvrđeno da je pozitivan.

Foto: MUP Srbija

Osumnjičeni A. D. je priveden zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga i zbog prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, te mu je od strane sudije za prekršaje izrečena jedinstvena novčana kazna u iznosu od 1.200 eura.

Zaplenjena droga na graničnom prelazu Granče Foto: MUP Srbija

- Inspektora za strance doneo je rešenje o proterivanju državljanina Srbije A. D. iz Crne Gore sa merom zabrane ulaska u Crnu Goru na godinu dana - navodi se u saopštenju.