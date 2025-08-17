Slušaj vest

Muškarac D. J. (49) poginuo je kada je upravljajući traktorom sletao sa puta u mestu Gledić kod Kraljeva. Tragedija se dogodila u Ulici Svete Petke kod zaseoka Desna reka.

- Sumnja se da se nesreća dogodila kada je D. J. vozio traktor iz Gledića ka zaseoku Desna reka. Pretpostavlja se da je izgubio kontrolu nad mašinom i sleteo sa puta,a nakon sletanja traktor se prevrnuo - objašnjava izvor upoznat sa slučajem.

Prema njegovim rečima nesrećni D. J. je prilikom prevrtanja traktora zadobio povrede od kojih je preminuo na mestu nesreće.

Policija je obavila uviđaj kojim će biti utvrđeno šta se tačno i zbog čega dogodilo.

(Kurir.rs)

Ne propustiteHronikaDRAMA KOD RAVNJA: Skuter udario u sajlu, ribari izvlačili povređenog iz Save, Hitna se probijala makadamom
Screenshot 2025-08-17 124212.jpg
HronikaAUTO UDARIO DETE (7) KOD VLADIČINOG HANA: Čim je skočio sa traktorske prikolice desila se nesreća!
dsc03553itoooo.jpg
HronikaŽENA (48) POGINULA NAOČIGLED MUŽA I SINA: Pala s traktora kod Boljevca, nije joj bilo spasa!
1745653609172967114517292654901712242420Cacak-bolnica-kradja-fotorina.jpg
HronikaSTRAŠNA TRAGEDIJA U SELENČI: Traktorom pregazio svoje dete (1)
whatsapp-image-20230621-at-5.11.20-pm.jpg