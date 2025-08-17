D. J. je prilikom prevrtanja traktora zadobio povrede usled kojih je na licu mesta preminuo
TRAKTORISTA POGINUO KOD KRALJEVA! Mašina sletela s puta, lekari mogli samo da konstatuju smrt muškarca (49)!
Muškarac D. J. (49) poginuo je kada je upravljajući traktorom sletao sa puta u mestu Gledić kod Kraljeva. Tragedija se dogodila u Ulici Svete Petke kod zaseoka Desna reka.
- Sumnja se da se nesreća dogodila kada je D. J. vozio traktor iz Gledića ka zaseoku Desna reka. Pretpostavlja se da je izgubio kontrolu nad mašinom i sleteo sa puta,a nakon sletanja traktor se prevrnuo - objašnjava izvor upoznat sa slučajem.
Prema njegovim rečima nesrećni D. J. je prilikom prevrtanja traktora zadobio povrede od kojih je preminuo na mestu nesreće.
Policija je obavila uviđaj kojim će biti utvrđeno šta se tačno i zbog čega dogodilo.
