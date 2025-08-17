Slušaj vest

Sudar voza i putničkog automobila dogodio se danas na pružnom prelazu u Krnjevu.

Prema prvim informacijama, neposredno nakon nesreće nije bilo zvaničnih izveštaja o povređenima.

Na društvenim mrežama pojavila se fotografija pružnog prelaza bez rampe, što je dodatno pojačalo zabrinutost meštana i učesnika u saobraćaju.

Saobraćajna policija je izašla na teren i obavlja uviđaj, dok se vozačima upućuje apel da budu posebno oprezni pri prelasku, naročito na prelazima koji nemaju rampu ili adekvatnu signalizaciju.

Više informacija biće poznato nakon što nadležni završe istragu.

Kurir.rs

