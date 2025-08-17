Slušaj vest

U popodnevnim časovima na Zemunskom keju došlo je do teške nesreće kada je muškarac pao sa vrha stene za penjanje.

Prema informacijama sa lica mesta, muškarac se peo sam i prilikom pada zadobio je teške povrede, i navodno ne oseća noge.

Na lice mesta brzo je stigla Hitna pomoć koja ga je prevezla u bolnicu.

Uzrok pada za sada nije poznat, a policija i nadležni organi obavljaju uviđaj.

Kurir/Telegraf

