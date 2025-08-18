Slušaj vest

Zvaničnici bolivijske policije saopštili su da istražitelji i dalje pokušavaju da utvrde da li postoji veza između likvidacije Nišlija Miljana Đekića (38) i Vanje Miloševića i ubistva državljanina Severne Makedonije Dejanča Lazarevskog (43) sa dve otmice, među kojima je i kidnapovanje Marka Skerbeca, pripadnika slovenačkog ogranka kavačkog klana, koje su se dogodile u gradu Santa Kruz.

Istovremeno, Anhel Morales, direktor Specijalnih snaga za borbu protiv trgovine drogom (FELCN), isključio je mogućnost da su otmičari u Santa Kruzu deo policijskih snaga, iako su nosili policijske uniforme

- Naše uniforme nemaju identifikacione oznake, tako da je očigledno da uniforme koje su nosili otmičari ne pripadaju FELCN. Otmičari nisu identifikovani, ali sam pouzdano i objektivno izjavio da to nisu oficiri FELCN - izjavio je Morales.

Podneta prijava

On je dodao da je Specijalnim snagama za borbu protiv kriminala već podneta prijava za krivično delo zloupotrebe funkcija.

- Osumnjičeni koji su kidnapovali dve osobe nisu službenici FELCN. Kidnaperi su očigledno nosili uniforme slične onima koje imaju pripadnici FELCN, sa žutim prslucima. Istražne radnje sprovodi FELCC, jer je ovoj agenciji podneta prijava, a ono što mi moramo da uradimo jeste da objedinimo naš istražni rad kako bismo našli ove osobe - objasnio je pukovnik Morales.

Direktor FELCN je potvrdio i da se istraga vodi u koordinaciji i saradnji s FELCC kako bi osumnjičeni za kidnapovanje bili identifikovani i uhapšeni.

- Koordiniramo naš rad sa FELCC kako bismo našli ove pojedince koji izazivaju strah medu stanovništvom i zloupotrebljavaju uniforme - dodao je Anhel Morales.

Iako identitet kidnapovanih u Santa Kruzu nije zvanično saopšten, pretpostavlja se da bi jedan od kidnapovanih mogao da bude državljanin Hrvatske Marko Skerbec (33), čiji je nestanak prijavljen bolivijskim vlastima. Skerbec je visokopozicionirani pripadnik slovenačkog ogranka kavačkog klana i njegovo ime se pominjalo u optužnici podignutoj u Sloveniji.

Marko Skerbec Foto: Nestali.hr/mup/

Nadimak Koko

- Već na petoj stranici optužnice Specijalnog državnog tužilaštva Slovenije Marko Skerbec naveden je kao jedan od vođa kriminalne grupe koja je na aplikaciji Skaj koristila nadimak Koko. To je, međutim, samo jedan od nadimaka Skerbeca, a u vreme podzanja optužnice bio je nedostupan slovenačkom pravosuđu - pišu hrvatski mediji.

U istrazi vođenoj 2020. godine, Skerbec i još nekoliko osoba bili su pod tajnim nadzorom policije. Na stotinama stranica optužnice nalaze se snimljeni razgovori u kojima se spominje Skerbec, izveštaji o praćenju, fotografije droge i ruta prevoženja od Španije, Italije i Nemačke do Slovenije i Hrvatske. Takođe su priložene i fotografije sa iznosima novca zarađenog od ilegalne preprodaje droge.