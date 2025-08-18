Slušaj vest

Sitno se odbrojava do početka nove školske godine, a osim standradnih obaveza koje muče roditelje pred taj veliki dan za njihove mališane u smislu kupovine knjiga, nove garderobe i obuće, roditelji u čačanskim ulicama Heroja Radovana Jovanovića i Slavka Krupeža u Čačku strahuju za bezbednost svoje dece.

Svakodnevno žive pod pritiskom i strahom, jer umesto bezbrižnog odlaska u školu, mališani prolaze ulicama koje su pretvorene u trkalište – automobili jure nenormalnom brzinom, pešački prelazi su postali smrtonosne zamke, a škripa guma i zvuk punog gasa svakodnevno paraju vazduh.

- Strahujemo, jer pre samo nekoliko dana, zbog nasilničke vožnje, mladić je izgubio kontrolu na pravcu, udario u betonski stub, pokidao električne instalacije i bukvalno uleteo čoveku u dvorište. Ne prođe ni dan a da se u ovoj ulici ne dogodi veća ili manja saobraćajna nesreća, kažu za RINU žitelji dve pomenute ulice.

Roditelji ponovo naglašavaju da se nova školska godina dočekuje u strahu – decu ne smeju da puste samu na put do škole.

- Svakog dana ih pratimo i vraćamo kući, jer drugačije ne smemo. Apelujemo na nadležne da postave ležeće policajce ili bar zaštitnu ogradu u dužini od nekoliko stotina metara, kako bismo imali koliko-toliko spokojan život, kažu meštani.

Stanovnici su još ranije molili JKP „Gradac“ da reši problem, ali odgovora nije bilo. Sada jasno poručuju da će, ukoliko se deci hitno ne obezbedi bezbedan put do škole, biti primorani da pribegnu radikalnim merama.

Ako se ovako nastavi, pitanje je dana kada će neko dete stradati, upozoravaju zabrinuti roditelji i zahtevaju hitnu reakciju i pojačanu saobraćajnu kontrolu.