Udovica Nikole Stankovića Pivceta, koji je ubijen 21. decembra prošle godine u Kaluđerici, porodila se pre nekoliko dana i na svet donela dečaka.

Tina D. je na društvenoj mreži Instagram objavila fotografije sina, koji je ime dobio po pokojnom ocu.

Kako se može videti po fotografijama koje je Tina objavila na svom profilu, ponosna mama ne krije sreću, a ono što posebno privlači pažnju su baloni i jastuci sa motivima bebinog imena.

Podsetimo, Nikola Stanković Pivce (27) ubijen je u svojoj kući u Kaluđerici u decembru prošle godine. Likvidiran je dok je spavao sa svojom verenicom Tinom D. (25), koja je tom prilikom ranjena u šaku. Stanković je likvidiran sa tri hica - dva u glavu, jedan u vrat. U kući su mu, poput specijalaca uletela četvorica muškaraca, koji su na sebi osim fantomki, imali i pancire.

- Ovo je strašno. Pucnji su nas probudili pred zoru. Bilo je samo pitanje trenutka kada će se ovako nešto desiti - ispričao je tada jedan komšija.

Foto: Društvene Mreže

Nekoliko dana kasnije policija je uhapsila osumnjičene za Pivcetovo ubistvo i to, V. E. (25) P. Ž. Ž. D i Ð.M.

Nikola Stanković Pivce je imao podebeo kriminalni dosije.

Pre pet godina, u novembru 2019. bio je hapšen zbog sumnje da je napao bivšeg fudbalera "Crvene zvezde" Aleksu Terzića. Stankoviću je stavljano na teret da je zajedno sa Emilijom J. (19), Dušankom I. (21) i sa Milošem J. (22) učestvovao u napadu na Terzića, na taj način što su, kako se sumnja, "audijem" preprečili put Terzićevom BMW-u, a potom ga tukli, uzeli novčanik i automobil i pobegli sa lica mesta.

Foto: Društvene Mreže

Nikola Stanković optužen je i za pokušaj ubistva šefa obezbeđenja u "Stefan Braunu". On je izašao iz pritvora i nosio je nanogicu, nakon čega je ubijen u porodičnoj kući.