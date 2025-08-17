Slušaj vest

Policija u Nišu privela je večeras pet lica zbog sumnje da su pripremala napad na prostorije Srpske napredne stranke.

Uhapšeno 5 blokadera u Nišu, zaplenjena pirotehnika Foto: Privatna Arhiva

Naime, pronađena je pirotehnika koja je pripremljena za planiranu akciju i napad na pripadnike policije.

Kurir.rs

