Naime, pronađena je pirotehnika koja je pripremljena za planiranu akciju i napad na pripadnike policije.
POHAPŠENI BLOKADERI U NIŠU! Petoro nasilnika spremalo opšti haos, pogledajte šta im je policija zaplenila (FOTO)
Policija u Nišu privela je večeras pet lica zbog sumnje da su pripremala napad na prostorije Srpske napredne stranke.
Uhapšeno 5 blokadera u Nišu, zaplenjena pirotehnika Foto: Privatna Arhiva
