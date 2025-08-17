Slušaj vest

Žena J.C. (49), poginula je kada je nju i njenu zaovu S.S. (47) udario "BMW" kojim je upravljao pijan i drogiran vozač M. K. P. (27) iz Ečke.

Strašna saobraćajna nezgoda dogodila se juče oko 20.30 sati u Ulici Maršala Tita u Ečkoj, kada je vozač "BMW" - a, M.K.P. udario dve biciklistkinje koje su vozile bicikl jedna do druge.

Od siline udarca J. C. je poginula na mestu nezgode dok je S.S , njena zaova, prevezena u bolnicu sa teškim telesnim povredama.

Nakon nesreće M. K. P. je pokušao da pobegne, ali ga je policija ubrzo uhapsila. Nakon hapšenja, kako smo nezvaničo saznali, M. K. P. je navodno imao 3,16 promila alkohola u organizmu, a na droga testu je pokazano prisustvo tableta za smirenje.

Kako se saznaje u Ečkoj, J.C. je rodom iz Leskovca, a u Ečku se udala za brata S.S. sa kojom je vozila kobnog dana bicikl.

- Tuga, J. C. je pre neku godinu ostala bez muža koji je preminuo, mislim i da je posle toga postala baka... Radila je u mesari - rekao je jedan od poznanika nastradale žene.

Inače, kako je objasnio njena zaova S.S je teško povređena i lekri se bore za njen život.

- Njoj su lekari konstatovali više preloma: prelom pršljena, povređena joj je noga. Njene povrede su opasne po život - rekao je sagovornik.

Za vozača "BMW" sagovornik navodi da je pre nekoliko godina došao da živi u dedinoj kući.

- Deda i tetka su mu bili lekari, oboje su preminuli a on je ostao tu da živi. Kažu meštani da ima problema sa alkoholom i ko zna čime još. Ljudi koji su ga, neposredno pre nesreće, videli kažu da je vozio kao lud - rekao je naš sagovornik.