Beogradska policija uhapsila je Gorana M. (55) pod sumnjom da je bacio molotovljev koktel na Kuću cveća.
Policija odmah krenula u akciju
BAČEN MOLOTOVLJEV KOKTEL NA KUĆU CVEĆA! Drama u Beogradu, uhapšen muškarac zbog napada na Titov grob
Po nalogu tužilaštva njemu je određeno zadržavanje do 48 sati.
Goran se sumnjiči da je jutros oko 6 sati pokušao da izazove požar i upali Muzej 25. maj!
Brzom intervencijom policije on je uhapšen. Srećom povređenih nije bilo.
Nezvanično, vatra je oštetila ulazna vrta Kuće cveća.
