Po nalogu tužilaštva njemu je određeno zadržavanje do 48 sati.

Goran se sumnjiči da je jutros oko 6 sati pokušao da izazove požar upali Muzej 25. maj!

Brzom intervencijom policije on je uhapšen. Srećom povređenih nije bilo.

Nezvanično, vatra je oštetila ulazna vrta Kuće cveća.

(Preneo: Đ. M.)

