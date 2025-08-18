Muškarac Goran M. (46) uhapšen je zbog sumnje da je bacio molotovljev koktel na "Kuću cveća" u Beogradu.
Obezbeđenje ga uhvatilo
"DOŠAO SAM DA UNIŠTIM USTAŠKO LEGLO" Šok detalji napada na Kuću cveća! Muškarac bacio zapaljivu bombu na Titov grob
Kako se nezvanično saznaje, molotovljev koktel je bačen jutros oko 6 sati na "Muzej Jugoslavije", nekadašnji "25. maj" odnosno "Kuću cveća". Srećom, niko nije povređen, a napadača je uhvatilo obezbeđenje.
- Sumnja se da je uhapšeni muškarac napravio molotovljev koktel i bacio ga na muzej. Srećom brzo je reagovalo obezbeđenje muzeja, koje je ugasilo vatru. Takođe, obezbeđenje je uspelo da uhvati napadača, a potom i da obavesti policiju - objasnio je izvor upoznat sa slučajem.
Kako je naveo, policija je ubrzo stigla i uhapsila napadača.
- Kada su ga uhvatili i pitali zašto je to uradio navodno je rekao da je došao da uništi "ustaško leglo". Osumnjičeni muškarac priveden je u policijsku stanicu - rekao je izvor.
(Kurir.rs/Informer/Preneo: Đ. M.)
