Dok istraga ulazi u drugu nedelju, tamošnji stručnjaci kažu da je Škodra možda i u Srbiji, zbog čega savetuju kosovsku policiju da sarađuje sa Euleksom kako bi on bio pronađen.

Prošlo je nedelju dana otkako se u Gnjilanu dogodilo trostruko ubistvo posle nekoliko pucnjava za koje se sumnja da su posledica kamata ili dugova. Glavni osumnjičeni za ovaj slučaj - Mefailj Škodra i njegovi sinovi, Engjuli i Edonisi, još nisu locirani iako se traga za njima već sedam dana, piše Gazeta ekspres.

U nedelju je Direkcija policije u Gnjilanu izjavila da se intenzivno radi na njihovom pronalaženju. Međutim, stručnjaci navode da njihovo lociranje nije jednostavno.

Mefail Edonis Enđul Škodra pucnjava Gnjilane Foto: Facebook/Kosovo Police

„Nije lako pronaći takve osobe jer, nakon izvršenja dela, oni pripremaju teren i izbegavaju komunikaciju, žive u veoma tajnim uslovima, što predstavlja problem i za organe reda. Kroz operativni rad, određenim službenicima koji nisu u uniformi, rade na terenu i komuniciraju kako bi došli do mogućnosti pronalaska, ako su unutar teritorije“, rekao je za TV Dukađini bivši sudija Emruš Kastrati.

Kako istraga ulazi u drugu nedelju, Kastrati dodaje da se ne sme isključiti mogućnost da su osumnjičeni "prešli u Srbiju, zbog čega, prema njegovim rečima, kosovska policija treba da preduzme dodatne mere".

„Realno i potencijalno postoji mogućnost da su, zbog geografske pozicije Gnjilana i dela Srbije gde živi albanska zajednica, prešli tamo. Međutim, ukoliko se nalaze tamo, mogućnosti saradnje sa Srbijom su nemoguće jer Srbija ne sarađuje pravno sa organima Kosova, ali to se može ostvariti preko Euleksa ukoliko postoji volja Srbije“, rekao je Kastrati.

Bivši policijski istražitelji ističu da traženje pomoći od Euleksa ostaje jedina opcija.

„Pošto kosovska i srpska policija nemaju direktnu saradnju, ona se obavlja preko određenih struktura Unmikove policije ili Euleks policije, kako bi se izvršio pritisak kroz Euleks ili EU na Srbiju da ih uhapsi i izruči na Kosovo. U suprotnom, mogućnosti su ograničene“, rekao je Hiljmi Kanoli, bivši istražilac tzv. kosovske policije.

Mefail Škodra je bio osuđen od strane suda u Gnjilanu za nedozvoljeno držanje oružja, krađu komunalnih usluga i izazivanje opšte opasnosti. On i njegov sin, za kojim je takođe raspisana poternica, prošle godine su uhapšeni zbog krivičnog dela iznude i prinude. Pušteni su iz pritvora nakon što su platili kauciju.