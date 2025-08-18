Slušaj vest

Sinoć se u okolini Topole dogodilo ubistvo, a život je izgubio M. G. (46). Policija je efikasnom akcijom uhapsila dvojicu osumnjičenih, M. M. (44) i M. T. (34).

Kako Kurir saznaje, do zločina je došlo na manifestaciji "Gulašijada i pasuljijada" u selu Junkovac, kada je u dvorištu osnovne škole izbila tuča.

- Sve je počelo svađom, dvojica osumnjičenih su pesnicama udarali žrtvu. M. G. je prebačen u bolnicu, gde je podlegao povredama - kaže naš izvor.

Naš izvor kaže da je tuča bila jezika i da se čak i muzika spakovala i napustila skup.

- Bilo je jezivo, udarali su ga pesnicama, čovek je samo pao - doda je izvor.