Policija je uhapsila dvojicu osumnjičenih, M. M. (44) i M. T. (34)
Užas
KURIR SAZNAJE! UBISTVO NA GULAŠIJADI KOD TOPOLE: Dvojica pesnicama nasmrt pretukla muškarca (46), odmah uhapšeni!
Slušaj vest
Sinoć se u okolini Topole dogodilo ubistvo, a život je izgubio M. G. (46). Policija je efikasnom akcijom uhapsila dvojicu osumnjičenih, M. M. (44) i M. T. (34).
Kako Kurir saznaje, do zločina je došlo na manifestaciji "Gulašijada i pasuljijada" u selu Junkovac, kada je u dvorištu osnovne škole izbila tuča.
- Sve je počelo svađom, dvojica osumnjičenih su pesnicama udarali žrtvu. M. G. je prebačen u bolnicu, gde je podlegao povredama - kaže naš izvor.
Naš izvor kaže da je tuča bila jezika i da se čak i muzika spakovala i napustila skup.
- Bilo je jezivo, udarali su ga pesnicama, čovek je samo pao - doda je izvor.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti salušani u tužilaštvu.
Reaguj
Komentariši