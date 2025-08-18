Slušaj vest

Bajker Zoran Đorđević iz Bačke Palanke nastradao je juče u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Foče u Republici Srpskoj.

Nesreća se dogodila juče oko 17 časova u mestu Prijeđel na magistralnom putu Foča-Gacko, kada su se, iz za sada nepoznatog razloga, sudarili automobil kojim je upravljao državljanin Srbije P. M. i motocikl "suzuki" kojim je upravljao Zoran Đorđević.

- Motociklista je nakon sudara odleteo sa dvotočkaša. Proklizao je i nije mogao da se zadrži na motoru. Od siline udarca zadobio je teške telesne povrede od kojih je preminuo na licu mesta - kaže naš sagovornik i dodaje:

Nastradali Zoran Đorđević Foto: Društvene Mreže

- Vozač automobila P. M. prošao je bez povreda, a policija i ekipa Hitne pomoći došli su brzo na mesto nesreće. Lekari Hitne pomoći pokušali su da reanimiraju Đorđevića ali nažalost, bezuspešno. Od zadobijenih povreda preminuo je na licu mesta.