Bajker Zoran Đorđević iz Bačke Palanke nastradao je juče u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Foče u Republici Srpskoj. 

Nesreća se dogodila juče oko 17 časova u mestu Prijeđel na magistralnom putu Foča-Gacko, kada su se, iz za sada nepoznatog razloga, sudarili automobil kojim je upravljao državljanin Srbije P. M. i motocikl "suzuki" kojim je upravljao Zoran Đorđević. 

- Motociklista je nakon sudara odleteo sa dvotočkaša. Proklizao je i nije mogao da se zadrži na motoru. Od siline udarca zadobio je teške telesne povrede od kojih je preminuo na licu mesta - kaže naš sagovornik i dodaje:

11.jpg
Nastradali Zoran Đorđević Foto: Društvene Mreže

- Vozač automobila P. M. prošao je bez povreda, a policija i ekipa Hitne pomoći došli su brzo na mesto nesreće. Lekari Hitne pomoći pokušali su da reanimiraju Đorđevića ali nažalost, bezuspešno. Od zadobijenih povreda preminuo je na licu mesta.

Dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju naložio je obdukciju, kao i vanredni tehnički pregled vozila koji su učestvovali u udesu. Istraga povodom nesreće je i dalje u toku, a ona će utvrditi kako je došlo do udesa sa smrtnim ishodom. 

