Bajker Zoran Đorđević iz Bačke Palanke nastradao je juče u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Foče u Republici Srpskoj. Njegovi prijatelji i saborci na dva točka od tada se opraštaju od njega potresnim porukama na društvenim mrežama.

Podsetimo, nesreća se dogodila juče oko 17 časova u mestu Prijeđel na magistralnom putu Foča-Gacko, kada su se, iz za sada nepoznatog razloga, sudarili automobil kojim je upravljao državljanin Srbije P. M i motocikl "suzuki" kojim je upravljao Zoran Đorđević. Lekari Hitne pomoći i pored svih napora nisu uspeli da spasu život bajkeru iz Bačke Palanke.

Zoran Đorđević poginuo u nesreći kod Foče Foto: Društvene Mreže

Putevi nebeski

Zoran Đorđević je dugogodišnji bajker, zaljubljenik u vožnju na dva točka. Posvećen i divan prijatelj od kog se sada saborci opraštaju tužnim porukama.

"Srećni ti nebeski putevi, Đole", "Đole, ti si bio i bićeš naša inspiracija. Neka zvezda vodilja na našem putu na dva točka", "U šoku sam stvarno. I ne znam šta se tačno desilo. Školski, počivaj u miru. neka ti je večna slava i hvala", "Brate, ne znam šta bi rekao. Jednostavno ne verujem. Počivaj u miru i vozi nebeskim stazama", "Neka ti ja laka zemlja i široki putevi", "Đole, brate, biće teško bez tebe, ali kad god sednemo na mašinu bićeš u našim mislima! " - samo su neki od mnogobrojnih komentara koji se može pročitati na mrežama.

Zoran Đorđević poginuo u udesu kod Foče Foto: Društvene Mreže

Istraga u toku

Kako se može videti na Fejsbuk profilu preminulog, motor marke "suzuki" kojim je nažalost doživeo nesreću prodavao je u martu ove godine. Takođe, na profilu se može videti da je poginuli Zoran često delio sadržaj sa mnogobrojnih moto skupova i okupljanja, gde se na svakoj fotografiji može videti kako nasmejano pozira.