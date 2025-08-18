Slušaj vest

Tokom prethodne noći obijeno je pet lokala u Prokuplju, među kojima i apoteka, parfimerija i prodavnica. Na sreću, odmah je uhapšen J.S. (39) iz prokuplja za kojeg se sumnja da je obio te lokale.

Kako je saopšteno u Osnovnom javnom tužilaštvu u Prokuplju, reč je o višestrukom povratniku u vršenju krivičnih dela.

- Izvršio je ili probao da izvrši obijanja pet objekta u cilju protivpravnog prisvajanja novca iz istih, čime se sumnja da je učinio produženo krivično delo teška krađa - navodi se u saopštenju OJT Prokuplje.

Određena mu je mera policijskog zadržavanja do 48 sati, a u zakonskom roku biće ispitan kod postupajućeg tužioca OJT Prokuplje.