Slušaj vest

Tokom prethodne noći obijeno je pet lokala u Prokuplju, među kojima i apoteka, parfimerija i prodavnica. Na sreću, odmah je uhapšen J.S. (39) iz prokuplja za kojeg se sumnja da je obio te lokale.

Kako je saopšteno u Osnovnom javnom tužilaštvu u Prokuplju, reč je o višestrukom povratniku u vršenju krivičnih dela.

- Izvršio je ili probao da izvrši obijanja pet objekta u cilju protivpravnog prisvajanja novca iz istih, čime se sumnja da je učinio produženo krivično delo teška krađa - navodi se u saopštenju OJT Prokuplje.

Određena mu je mera policijskog zadržavanja do 48 sati, a u zakonskom roku biće ispitan kod postupajućeg tužioca OJT Prokuplje.

Inače, J.S. je obijao lokale na više različitih lokacija.

Ne propustiteHronikaPOHAPŠENI BLOKADERI U NIŠU: Petoro nasilnika spremalo opšti haos, pogledajte šta im je sve policija zaplenila! Planirali novi napad na prostorije SNS (FOTO)
WhatsApp Image 2025-08-17 at 21.43.50_91f2b13b.jpg
HronikaTVRDIO PUTEM MREŽA DA JE MALOLETNI MLADIĆ NASMRT PRETUČEN TOKOM BLOKADE U VALJEVU Uhapšen muškarac iz Mionice zbog izazivanja panike
lisice-hapsenje-shutterstock-23-jun-2014.jpg
HronikaMUŠKARAC I ŽENA IZ SRBIJE UHAPŠENI U RUMUNIJI: Policija kod njih našla 66 kilograma kokaina!
shutterstock-2254444165.jpg
HronikaUHAPŠEN MUŠKARAC ZBOG OMETANJA POLICIJE! Pretresali mu kuću nakon što je njegov rođak zapalio kapiju tužioca u Paraćinu, on ih psovao i vređao!
hapsenje.jpg