UHAPŠEN LOPOV IZ PROKUPLJA! Za veče obio pet objekata, od apoteke do parfimerije
Tokom prethodne noći obijeno je pet lokala u Prokuplju, među kojima i apoteka, parfimerija i prodavnica. Na sreću, odmah je uhapšen J.S. (39) iz prokuplja za kojeg se sumnja da je obio te lokale.
Kako je saopšteno u Osnovnom javnom tužilaštvu u Prokuplju, reč je o višestrukom povratniku u vršenju krivičnih dela.
- Izvršio je ili probao da izvrši obijanja pet objekta u cilju protivpravnog prisvajanja novca iz istih, čime se sumnja da je učinio produženo krivično delo teška krađa - navodi se u saopštenju OJT Prokuplje.
Određena mu je mera policijskog zadržavanja do 48 sati, a u zakonskom roku biće ispitan kod postupajućeg tužioca OJT Prokuplje.
Inače, J.S. je obijao lokale na više različitih lokacija.
