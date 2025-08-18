Slušaj vest

Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu odredio je zadržavanje u trajanju do 48 sati G.M. (54)  koji se sumnjiči da je jutros bacio Molotovljev koktel na Kuću cveća.

- G. M. je određeno zadržavanje zbog krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti, a sve zbog postojanja sumnje da je u ranim jutarnjim časovima bacio zapaljivu materiju na Kuću cveća - saopšteno je iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Osumnjičeni će u zakonskom roku biti priveden na saslušanje u tužilaštvo.

Srećom, niko nije povređen, a napadača je uhvatilo obezbeđenje.

- Sumnja se da je uhapšeni muškarac napravio Molotovljev koktel i bacio ga na muzej. Srećom brzo je reagovalo obezbeđenje muzeja, koje je ugasilo vatru. Takođe, obezbeđenje je uspelo da uhvati napadača, a potom i da obavesti policiju - objasnio je izvor upoznat sa slučajem.

Kako je naveo, policija je ubrzo stigla i uhapsila napadača.

- Kada su ga uhvatili i pitali zašto je to uradio navodno je rekao da je došao da uništi "ustaško leglo" - rekao je izvor za medije.

