Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu odredio je zadržavanje u trajanju do 48 sati G.M. (54) koji se sumnjiči da je jutros bacio Molotovljev koktel na Kuću cveća.

- G. M. je određeno zadržavanje zbog krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti, a sve zbog postojanja sumnje da je u ranim jutarnjim časovima bacio zapaljivu materiju na Kuću cveća - saopšteno je iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Osumnjičeni će u zakonskom roku biti priveden na saslušanje u tužilaštvo.

Srećom, niko nije povređen, a napadača je uhvatilo obezbeđenje.

- Sumnja se da je uhapšeni muškarac napravio Molotovljev koktel i bacio ga na muzej. Srećom brzo je reagovalo obezbeđenje muzeja, koje je ugasilo vatru. Takođe, obezbeđenje je uspelo da uhvati napadača, a potom i da obavesti policiju - objasnio je izvor upoznat sa slučajem.

Kako je naveo, policija je ubrzo stigla i uhapsila napadača.