Selo Junkovac, kod Topole, zavijeno je u crno nakon što je mirno veče i veselje na manifestaciji "Gulašijada i pasuljijada" završeno tragično. Pred očima okupljenih, ubijen je muškarac Miroslav G. (46), a prema rečima svedoka, sve se dogodilo neverovatno brzo! Inače, ovo je bio prvi put da se u Junkovcu odražavala manifestacija "gulašijada i pasuljijada".

- Nakon takmičenja i dodele nagrada, deo učesnika ostao je da se druži. Sve se odigralo neverovatno brzo. Miroslav je došao u društvu pobedničke ekipe i sve vreme je bio lepo raspoložen - priča očevidac i dodaje:

- Odjednom su počele provokacije, svađa, psvoke i galama, ljudi su počeli da se sklanjanu. Stvar se otrgla kontroli kada je jedan od osumnjičenih ustao i nasrnuo na Miroslava. Udario ga je pesnicom u glavu. Miroslav je samo pao, dok je krvi bilo svuda po njegoovm licu - objašnjava očevidac koji je u neverici zbog svega što se desilo u njegovom selu.

Prema njegovim rečima, još potresnija je činjenica da su okupljeni pokušali da pomognu unesrećenom, ali je pomoć bila uzaludna.

- Te slike nikada neću moći da zaboravim, gledali smo kako se bukvalno jedan život gasi, izvadili smo mu jezik da se ne uguši, davao je znake života, ali na putu do bolnice je preminuo - ispričao je naš izvor.

Miroslav G. je na manifestaciju u Junkovcu, kako saznajemo, došao iz obližnjeg sela sa prijateljem koji je te večeri odneo pobedu na "Gulašijadi".

- On nije bio takmičar, došao je sa drugarima iz drugog sela, ti drugari su i pobedili na "Gulašijadi", ali ne verujem da bi motiv napada mogla da bude ljubomora i sujeta zbog pobede, jer ponavljam, Miroslav nije bio takmčar. Ne znam zašto bi ga neko toliko mrzeo da ga ubije - kaže uznemireni sagovornik.

S druge strane, kako tvrde meštani, ni osumjičeni M. M (44) i M. T. (34) nisu iz Junkovca.

- Ovo je prvi put da pravimo ovakvu manifestaciju. Bilo je baš lepo, svi su se veselili, ali kada je izbila tuča, čak je i muzika prestala da svira. Spakovali su se i otišli. Selo je u šoku, nažalost sada će svi ovu manifestaciju vezivati za tragediju i ubistvo. Niko od nas nije spavao, milion puta sam se pitao zašto je ovo moralo da se dogodi - rekao je jedan od organizatora.

Motiv sukoba za sada nije poznat, a prema nezvaničnim informacijama, sukob je započeo verbalnom raspravom. Kada je stigla policija, osumnjičeni su tvrdili da nisu prvi započeli tuču i da ih je, kako navode, žrtva provocirala.

Kako smo ranije preneli, policija je efikasnom akcijom uhapsila dvojicu osumnjičenih, M. M. (44) i M. T. (34).

Istraga je u toku, a meštani Junkovca još ne mogu da veruju šta se dogodilo.