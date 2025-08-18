Slušaj vest

Državljanin Srbije koji je uhapšen u velikoj međunarodnoj akciji u kojoj je zaplenjeno 4,8 tona kokaina je Vedran Đoković (41). Kako je saopšteno iz MUP-a, Đoković je uhapšen na brodu "Galexyr" koji je zaustavljen u vodama Martinika u Francuskoj.

- Na brodu je zatečeno 11 osoba, pretežno državljana Hrvatske i Crne Gore, a među njima je bio i državljanin Srbije, kome je određeno zadržavanje i nalazi se u pritvoru - saopšteno je.

Kako se navodi, brod na kom je bio skriven kokain je tegljač specijalizovan za transport cementa, dužine 76 metara i njegov pretres je trajao nekoliko dana.

Vedran Đoković Foto: Privatna Arhiva

Vedran Đoković, kako se sumnja, član je "balkanskog kartela" i stvarni vlasnik kompanije „VTS-Maritime Counsalting DOO“ koja se bavi angažovanjem pomoraca za prekookeanske brodove, dok je i sam pomorac, sa dozvolama za upravljanje različitim plovilima. Inače, njegova kompanija registorvana je u Beogradu i navodno se vodi na njegovu suprugu.

- Iako je supruga formalni vlasnik, pravi vlasnik koji je upravljao svim poslovima, kako se sumnja, je Đoković - dodaje naš sagovornik.

Vedran Đoković, bio je aktivan na društvenoj mreži Fejsbuk, na kojoj je reklamirao usluge svoje kompanije, nudio posao pomorcima i objavljivao fotografije sa brodova.

Vedran Đoković Foto: Privatna Arhiva

Istražitelji sumnjaju da je on upravo imao ključnu ulogu u regrutovanju posade, ali i u transportu kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Kokain je, navodno, bio skriven u legalnom tovaru.

Iz MUP-a je saopšteno i da se sumnja da je velika zaplena kokaina, povezana s nedavnim ubistvom dvojice Nišlija, Makedonca i Hrvata u Boliviji. Kako se navodi, i ubijeni u Boliviji bili su članovi "balkanskog kartela".

U jednoj kući u Santa Kruzu, prošlog utorka pronađena su tela Miljana Đekića (38) i Vanje Miloševića, kao i državljanina Severne Makedonije Dejanča Lazarevskog (43). Istovremeno, prijavaljen je i nestanak Hrvata Marka Skerbeca, pripadnika slovenačkog ogranka kavačkog klana.

Ubijeni u Boliviji i nestali kavčanin Foto: Printscreen, NTV/RED UNO, Nestali.hr/mup/

Tela ubijenih u Santa Kruzu, podsetimo, prema izjavama zvaničnika bila su izmasakrirana jer su najverovatnije pre nego što su ubijeni mučeni. Mediji prenose da na rukama i nogama imaju tragove vezivanja. Inače, kada je policija stigla u kuću, pronašla ih je mrtve i spakovane u crne džakove.