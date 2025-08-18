Slušaj vest

Crni oblak se nadvio nad njima... Roditelji Pekija i Lazara ne mogu da dišu, a kamoli da razgovaraju! Bol koji su iskusili ne može da se razume, mogu da shvate samo oni koji su doživeli njihovu, istu sudbinu.

Panični poziv

- Ne pamtimo da se ovako nešto desilo u našoj porodici. Video sam vest da je došlo do neke nesreće u Ugrinovcima, ali nisam isprva znao da su to naša deca, naši Predrag i Lazar. Kasnije me je žena uspaničeno zvala i pitala me koja kola imaju brat i snajka. Rekao sam im da imaju zelenu "korsu", tada je ispustila slušalicu - kaže rođak i dodaje:

- Čujem sa druge strane odzvanja, kuka i plače. Nisam znao šta se dešava, a onda mi je rekla: "Nema više Pekija i Laze". Izbezumio sam se, šta priča ova žena, pomislim. Drhte mi ruke, ali uzimam telefon i guglam vesti. Tada vidim slike nesreće i zovem brata, ne javlja se...

Prokleta brzina

Kako nam potom dodaje neutešni rođak, crne sumnje su se obistinile - njihovi dečaci su nastradali.

- Pozvao sam nekoliko rođaka kako bih čuo šta se zapravo desilo. Tada su još uvek svi bili u šoku, i niko tačno nije znao šta je prouzrokovalo da podlete pod kamion. Kasnije smo jedino čuli da je do udesa došlo zbog brzine... Prokleta brzina - navodi naš sagovornik i dodaje:

- Ne zna se ko je gore podneo vest da su ostali bez dece, brat ili snajka. Oboje su bili na uviđaju. To je strašno, ali oni su hteli da se uvere da su to njihova deca. Hteli su da vide da li mogu da im pomognu, i da je možda greška da su preminuli. Nisu mogli da prihvate činjenicu da su ih obojicu izgubili u istom trenu.

Porodica Usainović, kako tvrdi rođak, ima još dečice i navodi da su oni jako loše podneli tragediju koja im se desila u petak.

- Sinovi su im bili na pripremama. Obojica mladih naslednika treniraju fudbal i ne zna se koji je bolji od kojeg. Eto, deca su bila na letnjem kampu i vratili su ih. Tada su im saopštili da su ostali bez braće. Samo oni znaju kako im je - navodi naš sagovornik i dodaje:

- Sprema se sahrana i tuga je velika. Biraju šta će im obući... Teško mi je i da pričam o tome.

Buknuli požari u rodnom kraju

Prema rečima našeg sagovornika, porodica Usainović je pre mesec dana tugovala sa rođacima, prijateljima i komšijama kada je u njihovom rodnom Dubovu kod Žitorađe izbio požar koji je zahvatio čitavo selo.

- Ti divni ljudi, nije što su moji, ali su samo takvi. Pobožni, spremni svima da pomognu, imaju empatiju. Žive za decu, da ih izvedu na pravi put, baš žive po pravilima i bore se za parče hleba i svoju zvezdu pod suncvem - eto, takvim ljudima se desila tragedija. Oni su pre samo mesec dana slali pomoć i brinuli se o rođacima kojima je vatra gutala sve što su za života stekli - kaže sagovornik i dodaje:

- Ti ljudi dole su sve izgubili, vatra je odnela cele kuće, ostale su samo zidine i zgarište. Jako su bili potreseni tim prizorima koje su doživeli njihovi rođaci, ali sad kad pogledmao šta je to naspram ovakve tragedije koju su doživeli pre nekoliko dana.

Dosadašnja istraga, podsetimo, utvrdila je da su braća Usainović kobnog dana, 15. avgusta oko 14 časova sela u automobil marke "opel korsa", ispravila krivinu i direktno se zakucala u kamion. Od zadobijenih povreda preminuli su na licu mesta. Istragu povodom nesreće vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, čiji dežurni tužilac je naložio da se tela prevezu na obdukciju, da se urade vanredni tehnički pregledi vozila koja su učestvovala u nesreći. Takođe, vozač je podvrgnut brojnim analizama među kojima u alkotestom.