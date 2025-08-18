Slušaj vest

U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da se uhapšeni sumnjiče da su sinoć prilikom postupanja policije, po prijavi da se čuje galama i buka u jednom naselju, napali policijske službenike i dvojici policajaca naneli telesne povrede.

Osumnjičenima je, po ovlašćenju osnovnog javnog tužioca u Lebanu, određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

