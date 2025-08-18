Policija u Lebanu uhapsila je Ž. P. (27) i Ž. P. (21) iz Lebana, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.
Hronika
POLICIJA DOŠLA ZBOG BUKE, NAPALA IH DVA MLADIĆA: Hapšenje u Lebanu zbog napada na službeno lice
U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da se uhapšeni sumnjiče da su sinoć prilikom postupanja policije, po prijavi da se čuje galama i buka u jednom naselju, napali policijske službenike i dvojici policajaca naneli telesne povrede.
Osumnjičenima je, po ovlašćenju osnovnog javnog tužioca u Lebanu, određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
