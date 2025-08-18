Slušaj vest

Miroslav G. (46) tragično je nastradao sinoć u selu Junkovac kod Topole, kada je tokom manifestacije „Gulašijada i pasuljijada“ došlo do brutalne tuče u kojoj je izgubio život. Njegova porodica i prijatelji u šoku su nakon tragedije koja je, kako kažu, sve zavila u crno.

Rođak ubijenog Miroslava za Kurir kaže da ne može da veruje šta se dogodilo.

- Bio je dobar dečko, vredan, radio je kao moler. Ima jedan brak iza sebe, ali nikada nije bio problematičan. Ceo život je radio i gledao svoja posla. Ovo nas je slomilo, od sinoć kako smo čuli niko oka sklopio nije, svi smo zavijeni u crno. Sahrana će biti u sredu, ostaje praznina, ovo je velika tuga -  kaže uznemiren rođak.

Inače, ovo je bio prvi put da se u Junkovcu odražavala manifestacija "Gulašijada i pasuljijada".

- Nakon takmičenja i dodele nagrada, deo učesnika ostao je da se druži. Sve se odigralo neverovatno brzo. Miroslav je došao u društvu pobedničke ekipe i sve vreme je bio lepo raspoložen - ispričao je očevidac. 

Ovo je ubijeni Miroslav G. Foto: Društvene Mreže

 Prema njegovim rečima, zatim su počele provokacije, a ljudi su počeli da se sklanjanu.

- Stvar se otrgla kontroli kada je jedan od osumnjičenih ustao i nasrnuo na Miroslava. Udario ga je pesnicom u glavu. Miroslav je samo pao, dok je krvi bilo svuda po njegoovm licu - objašnjava očevidac koji je u neverici zbog svega što se desilo u njegovom selu.

Motiv sukoba za sada nije poznat, a prema nezvaničnim informacijama, sukob je započeo verbalnom raspravom. Kada je stigla policija, osumnjičeni su tvrdili da nisu prvi započeli tuču i da ih je, kako navode, žrtva provocirala.

 - Žrtva i napadači nisu ljudi iz našeg sela. Ovo što se desilo je tuga i sramota. Selo neće ovo zaboraviti - kaže meštanin Junkovca.

Kako smo ranije preneli, policija je efikasnom akcijom uhapsila dvojicu osumnjičenih, M. M. (44) i M. T. (34) i njima je određeno zadržavanje do 48 sati.

Ne propustiteHronikaKURIR SAZNAJE! UBISTVO NA GULAŠIJADI KOD TOPOLE: Dvojica pesnicama nasmrt pretukla muškarca (46), odmah uhapšeni!
IMG-20250522-WA0127.jpg
HronikaOČEVICI OPISALI JEZIVE SCENE NA GULAŠIJADI: Miroslav bio u društvu pobednika kada je ubijen! Posle udarca u glavu samo je pao, vadili smo mu jezik...
IMG_20250809_200859.jpg
HronikaMAJKA IH OSTAVILA KAD SU BILI MALI! Ovako su Slobodan i Nikola živeli pre bratoubistva: Stariji brat mlađem smrskao glavu
ubistvo-slobodan-a-nikola-a.-selo-gornja-trnava-foto-rina.jpg
HronikaSLOBODAN UDARAO NIKOLU NOGAROM OD STOLA DO SMRTI: Detalji strašnog bratoubistva kod Topole
policija04-zorana-jevtic.jpg