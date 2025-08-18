OVO JE MIROSLAV UBIJEN NA GULAŠIJADI: Udarci pesnicom u glavu bili kobni! Rođak otkrio nove detalje: Radio je kao moler, probleme nikada nije pravio (foto)
Miroslav G. (46) tragično je nastradao sinoć u selu Junkovac kod Topole, kada je tokom manifestacije „Gulašijada i pasuljijada“ došlo do brutalne tuče u kojoj je izgubio život. Njegova porodica i prijatelji u šoku su nakon tragedije koja je, kako kažu, sve zavila u crno.
Rođak ubijenog Miroslava za Kurir kaže da ne može da veruje šta se dogodilo.
- Bio je dobar dečko, vredan, radio je kao moler. Ima jedan brak iza sebe, ali nikada nije bio problematičan. Ceo život je radio i gledao svoja posla. Ovo nas je slomilo, od sinoć kako smo čuli niko oka sklopio nije, svi smo zavijeni u crno. Sahrana će biti u sredu, ostaje praznina, ovo je velika tuga - kaže uznemiren rođak.
Inače, ovo je bio prvi put da se u Junkovcu odražavala manifestacija "Gulašijada i pasuljijada".
- Nakon takmičenja i dodele nagrada, deo učesnika ostao je da se druži. Sve se odigralo neverovatno brzo. Miroslav je došao u društvu pobedničke ekipe i sve vreme je bio lepo raspoložen - ispričao je očevidac.
Prema njegovim rečima, zatim su počele provokacije, a ljudi su počeli da se sklanjanu.
- Stvar se otrgla kontroli kada je jedan od osumnjičenih ustao i nasrnuo na Miroslava. Udario ga je pesnicom u glavu. Miroslav je samo pao, dok je krvi bilo svuda po njegoovm licu - objašnjava očevidac koji je u neverici zbog svega što se desilo u njegovom selu.
Motiv sukoba za sada nije poznat, a prema nezvaničnim informacijama, sukob je započeo verbalnom raspravom. Kada je stigla policija, osumnjičeni su tvrdili da nisu prvi započeli tuču i da ih je, kako navode, žrtva provocirala.
- Žrtva i napadači nisu ljudi iz našeg sela. Ovo što se desilo je tuga i sramota. Selo neće ovo zaboraviti - kaže meštanin Junkovca.
Kako smo ranije preneli, policija je efikasnom akcijom uhapsila dvojicu osumnjičenih, M. M. (44) i M. T. (34) i njima je određeno zadržavanje do 48 sati.