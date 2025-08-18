Hronika
BESNIM AUTOM STIGLI NA HORGOŠ A NA ZADNJEM SEDIŠTU VOZILI NEŠTO ČUDNO! Pas ih je odmah razotkrio, usledilo hapšenje (FOTO)
Slušaj vest
Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su u saradnji sa policijom 16. avgusta 2025. godine na graničnom prelazu Horgoš sprečili pokušaj krijumčarenja pola kilograma marihuane i manje količine kokaina.
Detaljnom kontrolom uz pomoć službenog psa, najpre je kod vozača pronađena manja količina kokaina, da bi potom u jastuku, koji se nalazio na zadnjem sedištu vozila, bilo otkriveno 506,8 grama marihuane.
Zaplenjeni marihuana i kokain na Horgošu Foto: Carina Srbije
Vidi galeriju
Putnika su zajedno sa otkrivenim narkoticima i vozilom preuzeli u dalju nadležnost policija i tužilaštvo.
Reaguj
Komentariši