Bivši fudbaler Sava Delić (34) iz Zrenjanina poginuo je u noći između subote i nedelje u saobraćajnoj nesreći na putu Zrenjanin-Beograd. Porodica, prijatelji, saigrači, ali i verni navijači severne tribine oprostili su se od njega potresnim porukama na društvenim mrežama. 

Teška saobraćajna nesreća, podsetimo, dogodila se u subotu pola sata iza ponoći na putu između naseljenih mesta Čenta-Perlez. Dva automobila su se sudarila na raskrsnici, a od siline udarca došlo je do požara. Bivši sportista je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta, dok su četri osobe povređene i sanitetom transportovane u bolnicu. 

Čast deliti tribinu sa tobom

Delije se oprostile od vernog navijača Foto: Društvene Mreže

- Poslednji pozdarav velikom čoveku, ultrasu, navijaču. Čast je bila deliti tribinu sa tobom - ovu čitulju u jednim dnevnim novinama potpisale su Delije Sever, vatreni navijači Crvene Zvezde. 

Koliko je poginuli Delić bio omiljen u redovima svog omiljenog kluba može se vdieti po brojnim oproštajima koji su ovih dana preplavili društevene mreže. 

Savo Delić poginuo u nesreći Foto: Društvene Mreže

Bubanje je lupao tako da te pokreće

- Delić Savo je čovek, navijač, ultras... Voleo je navijanje i voleo je da navija, bubanj je lupao tako da te pokreće da navijaš, a u masi kad ga vidiš na stadionu on je jedan od onih pokretača, koje kad vidiš da navijaju moraš da zajačaš i ti, jer te sramota da gledaš u teren i ćutiš kad vidiš kako takvi skaču i pevaju - glasi previ deo jedne od objava, a potom nastavlja:

- Upoznao sam ga pre jedno 15 godina, jednog od prvih iz Zrenjanina, i od tada se premenilo više generacija, neki su prestali, novi došli, ali on je jedan od tih koji je sve vreme tu. Pisao je i predlagao konkretne ideje šta bi i kako trebalo, nije samo stajao sa strane... Voleo je da probamo nove pesme na tribini, u tome je uživao čini mi se. Mimo toga spreman i za ulicu kad tog treba, mogao si da ga vidiš od najtvrđih evropskih gostovanja pa sve do "najmanjih" po Srbijii eto sada i Lučana, ispostaviće se njegove zadnje utakmice. Ne znam šta da kažem osim da smo izgubili kompletnog navijača koji je barem delom doprineo da ova tribina bude ono što jeste danas, a to stvarno mislim, ne pišem to jer ga više nema... Voleo bi i od ljudi koji su ga najbolje poznavali da pročitam koju reč, brat je zaslužio da i mlađi znaju po nešto, i da prođe sve samo sa poslednjim pozdravom. Naš brat je stradao u saobraćajnoj nesreći kada se sa tri druga vraćao iz Lučana u svoj Petrovgrad. Prilikom sudara on je preminuo, a njegova tri druga su pretrpela teške povrede. Savo, neka ti je večan spomen i carstvo nebesko. 

Savo Delić sa svojim saborcima Foto: Društvene Mreže

Pored ovog najpotresnijeg oproštaja, usledili su i drugi među kojima se navodi da je Savo bio divan čovek, požrtvovan prijatelj i neko na koga su uvek mogli da računaju. "Počivaj u miru, dobri naš Savo", "Ti si bio naše oličenje dobrote i ljubavi", "Želimo da te pamtimo kao velikog lafa, vođu i nikada nećeš biti zaboravljen" - samo su neki od komentara koji se mogu pročitati na mrežama. 

- Bilo je dovoljno da ga vidiš na tribini, sa osmehom i rukama podignutim u vis, pa da shvatiš šta znači prava ljubav prema klubu i navijanju. Sava je bio jedan od onih što pokreću druge, što daju snagu masi, što glasom i srcem nosi pesma. Njegov bubanj, njegov glas i njegova energija ostaće urezani u svakome ko je bar jednom stajao pored njega. Nećemo ga pamtiti po tome što je otišao, već po tome kako je živeo - punim plućima, uvek prvi da povede pesmu, uvek tu kada treba za klub, ulicu i braću. Savo, tvoje mesto na tribini ostaće prazno, ali tvoj duh će uvek biti tu, u svakoj pesmi, u svakom skoku, u svakom glasu kojei odjekuje sa Severa. Večna tis lava, brate - piše u drugoj tužnoj objavi navijača. 

Istraga povodom nesreće je i dalje u toku. Inače, vatrogasci-spasioci iz Zrenjanina gasili su požar nakon sudara, jer su se automobili prilikom sudara zapalili. 

