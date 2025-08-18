U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Ibarskoj magistrali kod Lazarevca poginula je jedna osoba.

- Sudarili su se kamion i automobil. Jedna osoba je nastradala i bila je zaglavljena u olupini zbog čega su morali da intervenišu i vatrogasci-spasioci - kaže izvor Kurira i dodaje da su na licu mesta intervenisali pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice iz Lazarevca.