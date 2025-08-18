Slušaj vest

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Ibarskoj magistrali kod Lazarevca poginula je jedna osoba.

Kako Kurir saznaje, udes se dogodio oko 13.30 sati kod mesta Očage.

- Sudarili su se kamion i automobil. Jedna osoba je nastradala i bila je zaglavljena u olupini zbog čega su morali da intervenišu i vatrogasci-spasioci - kaže izvor Kurira i dodaje da su na licu mesta intervenisali pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice iz Lazarevca.

- Na terenu je šest vatrogasaca-spasilaca sa dva vozila - kaže izvor.

Policija će obaviti uviđaj, a šta je dovelo do ove teške saobraćajne nesreće još uvek nije poznato.

