Udes se dogodio oko 13.30 sati u mestu Očage kod Lazarevca
TEŠKA SAOBRAĆAJKA NA IBARSKOJ MAGISTRALI, IMA MRTVIH: Sudarili se kamion i auto, vatrogasci-spasioci izvlače nastradalog iz olupine! (foto)
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Ibarskoj magistrali kod Lazarevca poginula je jedna osoba.
Kako Kurir saznaje, udes se dogodio oko 13.30 sati kod mesta Očage.
- Sudarili su se kamion i automobil. Jedna osoba je nastradala i bila je zaglavljena u olupini zbog čega su morali da intervenišu i vatrogasci-spasioci - kaže izvor Kurira i dodaje da su na licu mesta intervenisali pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice iz Lazarevca.
- Na terenu je šest vatrogasaca-spasilaca sa dva vozila - kaže izvor.
Policija će obaviti uviđaj, a šta je dovelo do ove teške saobraćajne nesreće još uvek nije poznato.
