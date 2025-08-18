Slušaj vest

Dete (9) i žena (50) povređeni su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče oko 18 časova u selu Suvi Dol nedaleko od Vranja, potvrđeno je Kuriru u PU Vranje.

Prema navodima policije reč je o lančanom sudaru u kom su učestvovala tri vozila marke "audi", "škoda" i "pežo". U jednom vozilu dva putnika su zadobila lake telesne povrede. Vozila su se kretala u istom pravcu.

Prema nezvaničnim saznanjima Kurira, jedno vozilo je udarilo drugo vozilo sa zadnje strane, a udareno vozilo je od siline udarca, udarilo vozilo koje se nalazilo ispred.

Ne propustitePlanetaKARAMBOL NA AUTOPUTU KOD GRACA! Lančani sudar više od 30 vozila, ima povređenih! Dron sve snimio! Otkriveni JEZIVI detalji nesreće (FOTO/VIDEO)
graz++.jpg
BeogradLANČANI SUDAR U BORČI: Uništeno nekoliko automobila, stvaraju se zastoji
WhatsApp Image 2025-08-13 at 11.33.46_0205056c.jpg
Hronika(VIDEO) HAOS NA AUTO-PUTU ZBOG LANČANOG SUDARA Stvorila se ogromna kolona kod isključenja za Smederevo, vozila se gotovo ne pomeraju
zastoj+.jpg
BeogradLANČANI SUDAR KOD SAVA CENTRA: U saobraćajki učestvovala 3 vozila, dve žene povređene - jedna prebačena u Urgentni centar
17473264921712242420Cacak-bolnica-kradja-fotorina.jpg