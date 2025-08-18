Slušaj vest

Dete (9) i žena (50) povređeni su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče oko 18 časova u selu Suvi Dol nedaleko od Vranja, potvrđeno je Kuriru u PU Vranje.

Prema navodima policije reč je o lančanom sudaru u kom su učestvovala tri vozila marke "audi", "škoda" i "pežo". U jednom vozilu dva putnika su zadobila lake telesne povrede. Vozila su se kretala u istom pravcu.