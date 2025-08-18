Foto: S. U.

Muškarac star 30 godina poginuo je sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći u blizini sela Batovac kod Požarevca, dok je drugi mladić (24) prošao sa lakšim povredama.

Prema informacijama iz Policijske uprave Požarevac, do nesreće je došlo usled neprilagođene brzine i vožnje pod dejstvom alkohola.

Vozilo se, kako navode iz Policijske uprave, više puta prevrnulo nakon što vozač nije prilagodio brzinu uslovima puta, smanjenoj vidljivosti i terenu.

- U toku nekontrolisanog kretanja, automobil je najpre udario u ogradu dvorišta, a potom se prednjim desnim delom zakucao u betonski stub. Od siline udara, vozilo se odbilo i zaustavilo van kolovoza - navodi se u saopštenju.

Na mestu nesreće, život je izgubio suvozač, muškarac rođen 1995. godine iz Batovca. Lekarska ekipa, koja je ubrzo stigla na lice mesta, mogla je samo da konstatuje smrt. Vozač, rođen 2001. godine, prošao je sa lakšim povredama.

Policija je izvršila uviđaj, a prema prvim rezultatima istrage, potvrđeno je da je vozač bio u stanju alkoholisanosti u trenutku nesreće.