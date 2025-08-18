Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, efikasnim operativnim radom, rasvetlili su 13 krivičnih dela, od toga deset teških krađa, jedno razbojništvo i dva dela falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica, počinjenih na području grada, a za koje je osumnjičen S. R. (18) iz ovog grada, navodi se u saopštenju Policijske uprave u Novom Sadu.

Sumnja se da je on, u prethodnom periodu, u ulazima stambenih zgrada i na ulici, starijim Novosađankama otimao nakit i tašne.

- U jednom slučaju, kako se sumnja, on je poprskao sprejom ženu po licu pre nego što joj je oduzeo tašnu. Takođe, S. R. se tereti da je, u dva slučaja, podizao novac sa bankovnih kartica koje je prethodno ukrao - navodi se u saopštenju PU u Novom Sadu.

Osumnjičeni, za kojim je bila raspisana potraga, pokušao je da pobegne policiji koja ga je sustigla i uhapsila u Futoškom parku.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu, protiv njega će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

