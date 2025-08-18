Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su A. H. (32) iz okoline Subotice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo trgovina ljudima, navodi se u saopštenju.

- On je, kako se sumnja, od početka ove godine, primoravao dvadesetšestogodišnjeg muškarca da radi na njegovom imanju, koristeći njegove teške prilike - piše u saopštenju.

Takođe, sumnja se da ga je, uz pretnje, naterao da seče drva u šumi vlasništvo Javnog preduzeća „Vojvodina šume“ i krade drva.

Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Subotici, određeno zadržavanje do 48 časova i on je priveden tužilaštvu.

Sudija Višeg suda u Subotici odredio mu je pritvor do 30 dana.

