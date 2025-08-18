Slušaj vest

Braći Nemanji i Novaku Stajiću, protiv kojih je krajem prošle nedelje podiguta optužnica zbog sumnje da su krivičnim delima vezanim za nezakonitu legalizaciju u Beogradu u legalne tokove ubacili preko milijardu dinara, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uporedo je podnelo sudu i niz zahteva da se njima i još 12 optuženih privremeno oduzmu milionski iznosi novca, luksuznih satova i automobila, zlatnih poluga kao i stanova, kuća i zemljišta!

Kako Kurir saznaje, oduzimanje imovine je zatraženo za okrivljene, među kojima su i žene, roditelji i tašte braće Stajić, ali i osobe povezane sa njima.

- Vrednost ove imovine iznosi više desetina miliona evra - otkriva sagovornik Kurira.

Kako je Kurir ranije pisao, tokom velike akcije hapšenja zbog korupcije u januaru ove godine, po nalogu tužilaštva privremeno je od braće Stajić i njihovih saradnika oduzet luksuzni vozni park, a među kojima su i "porše", "audi", "mercedes", BMW.

Nemana Stajić, bivši sekretar Sekretarijata za poslove legalizacije objekata u Gradskoj upravi grada Beograda, njegov brat i ostali, podsetimo, optuženi su u petak zbog sumnje da su novac stečen kroz nelegalno ozakonjenje stambenih objekata u Beogradu oprali ubacivanjem u legalne tokove.

- Samo od Nemanje Stajića i njegove supruge Bojane, na koju se vodi sporna imovina, traži se privremeno oduzimanje desetak miliona dinara sa računa i skoro sto hiljada evra. Od Stajićeve supruge takođe treba da se privremeno zapelni i nekoliko stambenih zgrada i zemljišta, kao i luksuzni satovi otkriveni u sefovima banaka. Među ovim satovima dominiraju tri Rolex-a, dva Audema Picket Automatic i jedan Breguet - otkriva naš sagovornik.

U sefovima je, prema njegovim rečima, pronađeno i zaplenjeno i 11 zlatnih poluga i druge dragocenosti čije oduzimanje tužilaštvo takođe zahteva.

- Od Novaka Stajića, Nemanjinog rođenog brata, traži se oduzimanje 20-ak stanova i zemljišta u Beogradu i Žablju, kao i oko 1.3 miliona evra i 1.7 miliona dinara sa bankovnih računa. Stajići su u pranje nelegalno stečenog novca ukljičili i roditelje od kojih se traži oduzimanje više od 20 stanova, poslovnih prostora u Beogradu i zemljišta kod Ljubovije - dodaje on.

Najveći broj nepokretnosti, odnosno stanova, garaža, zemljišta - više od 40, ali i novca za privremeno oduzimanje traži se od investitora Ivana Komatine, koji je takođe obuhvaćen optužnicom.

- Vrednost ovih nekretnina meri se milionima evra - kaže naš izvor.

U pranje novca putem kupovine nelegalnog zemljišta, stanova, poslovnih prostora i novca uključena su i takozvana treća lica od kojih se takođe traži oduzimanje imovine, jer ne odgovara njihovim legalno stečenim prihodima.