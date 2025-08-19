Slušaj vest

Muškarac Miroslav Gajić (46) preminuo je sinoć od povreda koje je zadobio u tuči na manifestaciji "Gulašijada i pasuljijada" u selu Junkovac kod Topole. Porodica je nakon tragedije neutešna, a sada se oglasio njegov brat koji je naveo da je do sukoba došlo, navodno, zbog neke pocepane majice. 

Tuča se, podsetimo, dogodila 17. avgusta nešto posle 20 časova u selu kod Topole, gde je inače, prvi put održana ova manifestacija. Nakon tuče, teško povređeni Miroslav Gajić je podlegao povredama, dok je policija uhapsila M. M. (40) i M. T. (34) kojima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će biti saslušani u tužilaštvu. 

Selfi Miroslav Gajić
Miroslav Gajić brutalno ubijen na gulašijadi u Topoli Foto: Društvene Mreže

Pocepana majica

- Mogu samo da kažem ono što su mi rekli. Došlo je do neke svađe. Kažu da je pocepana neka majica, šta li je. Taj iz Žabara se zatrčao i udario ga iz zaleta. Miroslav je pao, a onda su ga dok je ležao udarili još nekoliko puta. Sa njim je bio i naš brat od strica. On mi je i rekao sa su ga udarali dok je ležao, ali mislim da je taj prvi udarac bio koban. Udario ga je između nosa i čela, tu mu se rascvetalo i odatle je krvario. Mene su pozvali iz doma zdravlja u Topoli. Došao sam tamo oko devet, posle 15 minuta je izašao doktor i pitao da li ima rodbine, a onda mi izjavio saučešće i rekao da su pokušali reanimaciju, ali da mi je brat umro - rekao je Miodrag Gajić za Informer i dodao:

- Telo je na obdukciji u Kragujevcu, posle ćemo ga sahraniti. Poznajem i te momke koji su ga tukli. Nisu imali nikakav sukob ranije. Ne znam zašto se ovo desilo, znam samo da je moj brat mrtav.

Inače, ubijeni nije oženjen i nema dece. Radio je moleraj i fasade, a između ostalog je radio i fasadu na crkvi u Žabaru, selu iz koga su uhapšeni.

Istraga povodom tragičnog događaja je i dalje u toku. 

(Informer)

Selfi Miroslav Gajić
IMG_20250809_200859.jpg
IMG-20250522-WA0127.jpg