Pocepana majica

- Mogu samo da kažem ono što su mi rekli. Došlo je do neke svađe. Kažu da je pocepana neka majica, šta li je. Taj iz Žabara se zatrčao i udario ga iz zaleta. Miroslav je pao, a onda su ga dok je ležao udarili još nekoliko puta. Sa njim je bio i naš brat od strica. On mi je i rekao sa su ga udarali dok je ležao, ali mislim da je taj prvi udarac bio koban. Udario ga je između nosa i čela, tu mu se rascvetalo i odatle je krvario. Mene su pozvali iz doma zdravlja u Topoli. Došao sam tamo oko devet, posle 15 minuta je izašao doktor i pitao da li ima rodbine, a onda mi izjavio saučešće i rekao da su pokušali reanimaciju, ali da mi je brat umro - rekao je Miodrag Gajić za Informer i dodao: