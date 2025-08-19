"DOŠLO JE DO SVAĐE, KAŽU DA JE POCEPANA NEKA MAJICA... SAMO ZNAM DA JE MOJ BRAT MRTAV" Brat ubijenog Miroslava neutešan nakon zločina na Gulašijadi kod Topole!
Muškarac Miroslav Gajić (46) preminuo je sinoć od povreda koje je zadobio u tuči na manifestaciji "Gulašijada i pasuljijada" u selu Junkovac kod Topole. Porodica je nakon tragedije neutešna, a sada se oglasio njegov brat koji je naveo da je do sukoba došlo, navodno, zbog neke pocepane majice.
Tuča se, podsetimo, dogodila 17. avgusta nešto posle 20 časova u selu kod Topole, gde je inače, prvi put održana ova manifestacija. Nakon tuče, teško povređeni Miroslav Gajić je podlegao povredama, dok je policija uhapsila M. M. (40) i M. T. (34) kojima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će biti saslušani u tužilaštvu.
Pocepana majica
- Mogu samo da kažem ono što su mi rekli. Došlo je do neke svađe. Kažu da je pocepana neka majica, šta li je. Taj iz Žabara se zatrčao i udario ga iz zaleta. Miroslav je pao, a onda su ga dok je ležao udarili još nekoliko puta. Sa njim je bio i naš brat od strica. On mi je i rekao sa su ga udarali dok je ležao, ali mislim da je taj prvi udarac bio koban. Udario ga je između nosa i čela, tu mu se rascvetalo i odatle je krvario. Mene su pozvali iz doma zdravlja u Topoli. Došao sam tamo oko devet, posle 15 minuta je izašao doktor i pitao da li ima rodbine, a onda mi izjavio saučešće i rekao da su pokušali reanimaciju, ali da mi je brat umro - rekao je Miodrag Gajić za Informer i dodao:
- Telo je na obdukciji u Kragujevcu, posle ćemo ga sahraniti. Poznajem i te momke koji su ga tukli. Nisu imali nikakav sukob ranije. Ne znam zašto se ovo desilo, znam samo da je moj brat mrtav.
Inače, ubijeni nije oženjen i nema dece. Radio je moleraj i fasade, a između ostalog je radio i fasadu na crkvi u Žabaru, selu iz koga su uhapšeni.
Istraga povodom tragičnog događaja je i dalje u toku.
(Informer)