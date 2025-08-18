Slušaj vest

Igor Milošević, serijski silovatelj, koji je 18. jula izašao iz zatvora nakon što je odslužio kaznu na koju je bio osuđen zbog droge, danas je ponovo uhapšen, saznaje Kurir.

Kako Kurir saznaje, lisice mu je stavila policija po nalogu Prvog osnovnog tužilaštva u Beogradu zbog razbojništva.

Podsetimo, Milošević je poslednji put haošen u decembru 2023. godine uhapšen ispred OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru u Beogradu, a osuđen je na godinu i sedam meseci zatvora zbog nedozvoljenog posedovanja droge.

Inače, Igor Milošević je više od polovine života proveo u zatvoru. Na slobodi se našao u aprilu 2023. godine, ali je već u decembru te godine ponovo završio iza rešetaka.

Foto: Drustvene Mreže

Oglasilo se i tužilaštvo

Obaveštavam vas da je dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu odredio zadržavanje Igoru Miloševiću (46) zbog postojanja sumnje da je dana 18.08.2025. godine, na teritoriji GO Savski venac izvršio krivično delo Razbojništvo.