Samohrana majka iz Beograda, pisala je redakciji emisije "Crna hronika" u želji da sa gledaocima podeli detalje torture kroz koju je prošla dok je bila u drugom stanju. Njen bivši suprug pretukao ju je dok je čekala njihovo dete.

- Videla sam neke poruke i dopisivanja sa bivšom, pitala sam ga zašto piše njoj. On je krenuo da me vuče iz lokala, gurao me kroz šiblje koje je bilo u blizini. Tada je sve krenulo, to veče se izvinjavao i rekao da neće više nikada, nije me udario ali je krenulo fizičko nasilje. Prvi udarac je bio kada sam bila u šestom mesecu trudnoće. Pomenula sam mu oca, ne u negativnom kontekstu. Rekla sam kako nije pokupio ono najbolje od oca, jer je bio jako dobar čovek, on je to shvatio pogrešno, krenuo prema meni, uhvatio me za kosu i udario glavu o zid.

Žrtva kaže da su bili zajedno dve ili tri godine, a nije bilo pokazitelja da je on nasilan čovek:

- Saznala sam pre dve tri godine zašto je postao agresivan. Saznala sam da je on biseksualac, da je tad počeo vezu sa muškarce, a dete i ja smo bili prepreka za uživanje. Trpela sam fizičko, psihičko, ali i ekonomsko nasilje. To je kada žena posle porođaja nije sposobna da radi i zavisna je od muškarca. Fizičko nasilje je najblaža varijanta. Najviše me bolelo psihičko nasilje, govorio je kako je super kada tebe ne moram da vodim nigde kada krene u grad, kada šetamo dete on hoda sa druge strane da ga neko ne bi video kako ide sa nama - kaže ona.

Žrtva kaže da nikada nije sumnjala u sebe jer je znala da je njeno ponašanje na mesto, ali se onda okrenula na posledice ove torture:

- Imala sam dva preloma rebra i još nekih teških povreda. Na promenu vremena imam bolove u predelu rebara, to je najmanje. Psihičke posledice su i dalje prisutne. On je imao taktiku da me uhvati za kosu i baci na pod, krene šutiranje, padnem u nesvest... Tada sam samo osetial udarac i to me iz nesvesti osvestilo. To je bol za koji je porođajni bol smešan.

Ova žena kaže da njena borba nije trajala zato što nije smela da se bori, već zato što je bila trudna:

- Pomoć sam tražila kada sam se navodno vratila njemu kako bih rešila neke pravne stvari. Tada sam se obratila ženama sa SOS linije koje su mi jako pomogle. Meni i dan-danas treba pomoć, razgovor sa psihoterapeutom i tako te stvari. Kada čovek prizna samom sebi gde je i šta je, najviše može da pomogne sebi. Nikako se ne obraćajte majci, ocu, sestri, nikome ko će dati subjektivan odgovor. Bolje socijalnom radniku ili policiji jer će oni biti objektivni - kaže žrtva.

Žrtva navodi da njeni roditelji nisu znali sve do trenutka dok nije ostavila tog muškarca, jer nisu živeli u istoj državi:

- Poštedela sam sve oko sebe zbog njih samih, ali i zbog sebe i deteta. Meni su roditelji uvek govorili bilo šta da se desi, možeš da se vratiš kada god hoće. Čula sam u sigurnoj kući koliko je to retko, ili ljudi u Beogradu koji su mi rekli da su čuli od roditelja "sama si birala, sada trpi".

Ona poručuje svim ženama da na prvi znak nasilja, ma to bilo povišenje glasa, mlataranje rukama ili udaranje rukom u sto, odmah se okrenu i odu.

