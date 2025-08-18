Slušaj vest

Radoje Zvicer (45), vođa "kavačkog klana" dao je čitulju Filipu Kneževiću (36), koji je ubijen je 15.jula u Barseloni.

- Laka ti crna zemlja, momčino. Radoje Zvicer - ovim rečima oprostio se od svog ubijenog vojnika odbegli vođa "kavčana".

Radoje Zvicer umrlica za Filipa Kneževića Foto: Printscreen/Pobjeda

Podgoričke novine danas su prepune čitulja, a jednu od njih dao je i visokopozicionirani član kriminalnog "kavačkog klana", Milan Vujotić (43) iz Podgorice. Inače, on je jedini oslobođen optužbi za umešanost u ubistvo vođe škaljarskog klana- Jovice Vukotića koje se dogodilo 8. septembra 2022. godine u Istanbulu.

Milan Vujotić umrlica za Filipa Kneževića Foto: Printscreen/Pobjeda

- Brate moj, teško je, grize me savjest jer sam vjerovao u tvoju procjenu da je sve u redu. Ubjedljiv si bio, prevarih se i složih sa tobom da ostaneš tamo đe te i izgubismo, brate. Ostaje samo kajanje do kraja života. Hrabrost tvoja, koju svi dobro znaju, koštala nas je ovoga da te izgubimo, jer nisi bio neko ko će da bježi, nego brat i drug koji nikad ne ostavlja ljude koje voli. Bio si mi bratska ruka i podrška. Vječno ponosan na tebe! Počivaj u miru. Voli te brat - napisao je Milan Vujotić, za koga smatraju da je desna Zvicerova ruka.

Filip Knežević ubijen je 17. jula, u Barseloni. Njegovo ubistvo se povezuje sa nastavkom obračuna kotorskih kriminalnih klanova.

Teretio se za likvidaciju visokopozicioniranih pripadnika "škaljarskog klana" Alana Kožara i Damira Hadžića, na Krfu 2020. godine.

Filip Knežević Barselona ubistvo Foto: Privatna Arhiva

Agenti nacionalne španske policije locirali su u tom gradu Filipa Kneževića pre tri godine! Španski mediji otkrili su da je plaćenik kavačkog klana, koji je optužen da je bio direktni izvršilac likvidacije vođa škaljarskog klana Alana Kožara i Damira Hadžića u julu 2020. na Krfu tada bio na merama policije.

- Nacionalna policija znala je 2022. da se plaćeni ubica koji je sada likvidiran krije u gradu. Pokušavao je da ostane neotkrven, najverovatnije jer je strahovao da bi mogli da ga pronađu pripadnici suprotnog klana. Tada je otkriven tokom istrage koja je vođena protiv drugog kriminalca, s kojim je bio povezan - otkrili su oni.

Prema pisanju „La Vangardije“, pre tri godine agenti su fotografiju Kneževića poslali kolegama u Srbiji i Crnoj Gori. Tada im je potvrđeno da je on pripadnik kavačkog klana i da je za njim raspisana poternica.

- Međutim, uspeo je da zavara trag i da umakne čak i španskoj policiji. Ono što je bilo poznato jeste da je na sve načina pokušavao da ostane neprimećen u katalonskoj prestonici. Koristio je najmanje dva različita identiteta, falsifikovana dokumenta su pronađena tokom pretresa stana u kom je živeo uoči ubistva - preneli su mediji.

Knežević, za kojim je i Srbija raspisala poternicu, ubijen je u centru Barselone u zgradi u kojoj je stanovao. Komšije su ispričale za medije da ga nisu poznavali i da se veliki broj stanova u toj zgradi izdaje turistima. Španski istražitelji navodno veruju da je za ubistvo angažovan profesionalni plaćeni ubica, koji je peške uspeo da pobegne.