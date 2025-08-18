Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Stari gradi i PS Savski venac, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom su, brzom i efikasnom akcijom,uhapsili Igora Miloševića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela razbojništvo i razbojništvo u pokušaju.

On se sumnjiči da je jutros u Brankovoj ulici u jednoj foto radnji najpre ušao da fotokopira lični dokument, a potom se vratio u radnju i fizički napao radnicu, udario je zatvorenom šakom u predelu glave, počupao joj minđuše sa ušiju, a uz pretnju makazama oduzeo 3000 dinara, i pobegao.

Nakon toga, u Ulici Đuke Dinića, ušao je u jedan frizerski salon i uz pretnju oštrim predmetom pokušao od radnice da oduzme novac.

Policija ga je ubrzo pronašla ispod Brankovog mosta u jednoj skrivenoj prostoriji.