Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Stari gradi i PS Savski venac, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom su, brzom i efikasnom akcijom,uhapsili Igora Miloševića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela razbojništvo i razbojništvo u pokušaju.

On se sumnjiči da je jutros u Brankovoj ulici u jednoj foto radnji najpre ušao da fotokopira lični dokument, a potom se vratio u radnju i fizički napao radnicu, udario je zatvorenom šakom u predelu glave, počupao joj minđuše sa ušiju, a uz pretnju makazama oduzeo 3000 dinara, i pobegao.

Nakon toga, u Ulici Đuke Dinića, ušao je u jedan frizerski salon i uz pretnju oštrim predmetom pokušao od radnice da oduzme novac.

Policija ga je ubrzo pronašla ispod Brankovog mosta u jednoj skrivenoj prostoriji.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu.

Ne propustiteHronikaKURIR SAZNAJE! IGOR MILOŠEVIĆ PONOVO UHAPŠEN: Serijski silovatelj odslužio kaznu zbog droge, pušten na slobodu, a evo za šta ga sada terete
111.jpg
Hronika"NARKOMANI I SILOVATELJI NE MOGU DA SE PREVASPITAJU!" Ivković za Kurir televiziju objašnjava zašto se neko više puta vraća u zatvor: Društvo ih više ne prihvata
111598_250721.03_08_54_21.Still004.jpg
Hronika"NJEGOV ROZE RANAC ME POSEBNO UZNEMIRUJE!" Bihali i Nedić: Da li je silovatelj Igor Milošević pod nadzorom nakon puštanja? "Dajem mu mesec dana da opet napadne"
rajko nedić pavel bihali.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE! IGOR MILOŠEVIĆ PONOVO NA SLOBODI: Serijski silovatelj odslužio kaznu zbog droge, pa pušten iz zatvora
im.jpg