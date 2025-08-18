Slušaj vest

Tokom jula, pripadnici MUP-a (UKP i SBPOK), u koordinaciji s američkom DEA, JIATF-S i britanskom NCA, sproveli su međunarodnu operaciju u vodama Martinika – rezultat: zaplena čak 4.841 kg kokaina na brodu “GALEXYR”, prevoznom tegljaču cementa dugom 76 metara. U pretresu je otkrivena droga spakovana u 153 bale, dok su na brodu uhvaćeni 11 osumnjičenih, uglavnom hrvatskih i crnogorskih državljana, kao i državljanin Srbije Vedran Đoković (41), kome je određeno zadržavanje i nalazi se u pritvoru.

Brod „GALEXYR“ je tegljač specijalizovan za transport cementa, dužine 76 metara, i njegov pretres je trajao nekoliko dana.

Akcijom zaustavljanja broda koordinirala je agencija „MAOC-N“ (Maritime Analysis and Operation Centre - Narcotics) i mornarica Francuske, dok u samoj istrazi srpski tim ističe odličnu saradnju sa policijom Hrvatske i Evropolom.

Ko je uhapšeni Vedran Đoković

Vedran Đoković, kako se sumnja, član je "balkanskog kartela" i stvarni vlasnik kompanije „VTS-Maritime Counsalting DOO“ koja se bavi angažovanjem pomoraca za prekookeanske brodove, dok je i sam pomorac, sa dozvolama za upravljanje različitim plovilima. Inače, njegova kompanija registrovana je u Beogradu i navodno se vodi na njegovu suprugu.

- Iako je supruga formalni vlasnik, pravi vlasnik koji je upravljao svim poslovima, kako se sumnja, je Đoković - dodaje naš sagovornik.

Vedran Đoković, bio je aktivan na društvenoj mreži Fejsbuk, na kojoj je reklamirao usluge svoje kompanije, nudio posao pomorcima i objavljivao fotografije sa brodova.

Istražitelji sumnjaju da jeon upravo imao ključnu ulogu u regrutovanju posade, ali i u transportu kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Kokain je, navodno, bio skriven u legalnom tovaru.

Sumnja se da je ova velika zaplena povezana s ubistvom Nišlija

Iz MUP-a je saopšteno i da se sumnja da je velika zaplena kokaina, povezana s nedavnim ubistvom dvojice Nišlija, Makedonca i Hrvata u Boliviji. Kako se navodi, i ubijeni u Boliviji bili su članovi "balkanskog kartela".

U jednoj kući u Santa Kruzu, prošlog utorka pronađena su tela Miljana Đekića (38) i Vanje Miloševića, kao i državljanina Severne Makedonije Dejanča Lazarevskog (43). Istovremeno, prijavaljen je i nestanak Hrvata Marka Skerbeca, pripadnika slovenačkog ogranka kavačkog klana.

Tela ubijenih u Santa Kruzu, podsetimo, prema izjavama zvaničnika bila su izmasakrirana jer su najverovatnije pre nego što su ubijeni mučeni. Mediji prenose da na rukama i nogama imaju tragove vezivanja. Inače, kada je policija stigla u kuću, pronašla ih je mrtve i spakovane u crne džakove.

- Postoji sumnja da je ova zaplena kokaina povezana sa nedavnim trostrukim ubistvom u Boliviji, članova „Balkanskog kartela“, državljana Srbije, Severne Makedonije i Hrvatske - potvrđeno je iz MUP-a.

Akcija je uspešno izvedena uz odličnu međuagencijsku, regionalnu i međunarodnu koordinaciju i saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala.

Policijski službenici SBPOK-a sa partnerskim službama nastavljaju kontinuiranu borbu protiv svih vidova organizovanog kriminala, kako na teritoriji Srbije, tako i na teritorijama Evrope i širom sveta.

