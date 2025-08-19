Policija u Surčinu u nedelju je uhapsila N.R., iz Bečmena i odredila mu zadržavanje do 48 sati uz prijavu za nasilje u porodici.
nasilje u porodici
DRAMA U SURČINU USRED GRADSKOG PREVOZA Žena pobegla od kuće, muž je sustigao u autobusu 604?! Vukao je, stezao, a onda se nasilniku suprotstavila hrabra putnica
Slušaj vest
Sumnja se da je N.R., u pijanom stanju ušao u gradski autobus na liniji 604, kako bi sustigao suprugu koja je od njega pobegla od kuće, gde joj je naočigled prisutnih građana pretio, a zatim vukao i stezao za ruke, pokušavajući da je izgura iz autobusa.
Zaustavio se tek kada je odreagovala žena, putnica iz autobusa koja mu se suprostavila. Istragu vodi Treće tužilaštvo u Beogradu.
Kurir.rs/Telegraf/Foto: Ilustracija
Reaguj
Komentariši