Slušaj vest

Sumnja se da je N.R., u pijanom stanju ušao u gradski autobus na liniji 604, kako bi sustigao suprugu koja je od njega pobegla od kuće, gde joj je naočigled prisutnih građana pretio, a zatim vukao i stezao za ruke, pokušavajući da je izgura iz autobusa.

Zaustavio se tek kada je odreagovala žena, putnica iz autobusa koja mu se suprostavila. Istragu vodi Treće tužilaštvo u Beogradu.

Kurir.rs/Telegraf/Foto: Ilustracija

Ne propustiteHronikaPIJAN U KUĆI U SURČINU TUKAO ROĐENOG BRATA: Već osuđivan za isto krivično delo, tužilaštvo traži pritvor
1745961785400.jpg
HronikaMUŽ PRETIO SUPRUZI DA ĆE JE UBITI, NAOČIGLED LJUDI POTEGAO I NOŽ! Užas u tržnom centru u Beogradu: Svađa eskalirala u sukob!
IMG_20250615_014819.jpg
HronikaDRAMA U RIPNJU! OTAC GURNUO SINA (23) NIZ STEPENICE: Posvađali se, pa usledio horor - mladić sa teškim povredama prevezen u Urgentni
1745961785407.jpg
HronikaNAPAO BABU (90), PA PRETUKAO OCA (66) Horor u Beogradu: Sve se odigralo u LIFTU stambene zgrade!
shutterstock-1930594199.jpg