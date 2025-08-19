Slušaj vest

Srbin (63) uhapšen je juče u Italiji u mestu Kazalekio di Reno u velikoj akciji italijanske policije u nastavku borbe protiv narko-kriminala. Muškarcu su stavljene lisice na ruke zbog kokaina i velike količinine novca koja je pronađena prilikom pretresa.

Naime, sve se odigralo u ulici nedaleko od jednog bara, kada je osumnjičeni primetio policajce kako mu prilaze. Pokušao je da se sakrije u toaletu objekta, ali su ga organi reda momentalno savladali i priveli.

Kako pišu italijanski mediji, usledio je detaljan pretres, tokom kojeg je pronađeno oko 54 grama kokaina, uredno spakovano u kesice i smešteno u torbicu koju je nosio oko struka, zajedno sa čak 6.300 evra u gotovini.

Detaljnim pregledom ustanovljeno je, u međuvremenu, da se radi o čoveku sa debelim kriminalnim dosijeom! Srbin je, inače, odmah doveden pred sudiju kada mu je izrečena zabrana boravka u području Bolonje, dok su droga i novac zaplenjeni.

Ne propustiteHronikaMUŠKARAC I ŽENA IZ SRBIJE UHAPŠENI U RUMUNIJI: Policija kod njih našla 66 kilograma kokaina!
shutterstock-2254444165.jpg
HronikaNAĐENO 4,8 TONA KOKAINA U VODAMA MARTINIKA, UHAPŠENI PRIPADNICI BALKANSKOG KARTELA: Rekordna zaplena povezana sa ubistvom Srba i Makedonca u BolivijI!
Zaplenjeno 4,8 tona kokaina
HronikaOGROMAN UDARAC ZA PODZEMLJE: Za dve nedelje zaplenjen kokain vredan preko 5 miliona evra! Najviše droge nađeno u Beogradu! PAKETI SA POSEBNIM OZNAKAMA (foto)
Sremska Mitrovica Kokain.jpg
Hronika(VIDEO) OVAKO JE PALA KRIMINALNA GRUPA U BEOGRADU Zaplenjeno 12 kg kokaina, više od 1.000 evra, telefoni i automobili: Dačić o velikoj policijskoj akciji!
WhatsApp Image 2025-08-06 at 20.34.40_50c72056.jpg