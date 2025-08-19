UHAPŠEN SRBIN (63) U ITALIJI ZBOG KOKAINA: Ugledao policiju, pa pokušao da se sakrije u toaletu, usledila drama!
Srbin (63) uhapšen je juče u Italiji u mestu Kazalekio di Reno u velikoj akciji italijanske policije u nastavku borbe protiv narko-kriminala. Muškarcu su stavljene lisice na ruke zbog kokaina i velike količinine novca koja je pronađena prilikom pretresa.
Naime, sve se odigralo u ulici nedaleko od jednog bara, kada je osumnjičeni primetio policajce kako mu prilaze. Pokušao je da se sakrije u toaletu objekta, ali su ga organi reda momentalno savladali i priveli.
Kako pišu italijanski mediji, usledio je detaljan pretres, tokom kojeg je pronađeno oko 54 grama kokaina, uredno spakovano u kesice i smešteno u torbicu koju je nosio oko struka, zajedno sa čak 6.300 evra u gotovini.
Detaljnim pregledom ustanovljeno je, u međuvremenu, da se radi o čoveku sa debelim kriminalnim dosijeom! Srbin je, inače, odmah doveden pred sudiju kada mu je izrečena zabrana boravka u području Bolonje, dok su droga i novac zaplenjeni.