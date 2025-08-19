Slušaj vest

Osumnjičeni M. T. (34) i M. M. (44) iz okoline Topole, uhapšeni su zbog sumnje da su do smrti, 17. avgusta u Junkovcu, posle takmčinje u pravljenju gulaša i pasulja, pretukli Miroslava G. (46), dobrog i, prema rečima komšija, omiljenog čoveka iz Krćevca.

Kako nezvanično saznajemo, osumnjičeni M. T. (34) je i ranije pravio incidente na seoskim vašarima i manifestacijama, a meštani tvrde da „nije bilo veselja na kojem nije izazvao sukob“.

- To je dečko koji kada popije ima izuzetno lošu narav, voli da se raspravlja, da istera uvek po svom. I ranije je on pravio probleme na manifestacijama, potuče se, ali se brzo i izmiri. Ovog puta, kobne nedelje uveče, otišli su predaleko, Miroslav je ostao bez života - priča nam jedan od meštana.

Krvava drama odigrala se oko 20.30 časova posle manifestacije "Gulašijada i pasuljijada". Kako smo ranije od očevidaca saznali, nakon dobacivanja i svađe, grupa muškaraca nasrnula je na Miroslava i brutalno ga tukla pesnicama.

Ovo je osumnjičeni M. T. za ubistvo na Gulašijadi

- Udarci su pljuštali po glavi i telu dok on nije pao. Hitno je prebačen u bolnicu, ali lekari nisu uspeli da ga spasu, podlegao je teškim povredama na putu do bolnice. Bilo je stvarno jezivo, još uvek ne možemo da izbacimo te slike iz glave. Miroslav je pred našim očima umro, pokušali smo da mu pomognemo, nije izdražao - kror suze nam priča očevidac.

Ironijom sudbine, samo nekoliko sati ranije Miroslav i njegovi prijatelji slavili su pobedu na takmičenju u kuvanju gulaša.

- Miroslav nije bio takmičar, ali je bio u društvu pobedničkog tima. Bio je vedar, nasmejan, nikome nije pravio zlo. To je jedna dobra duša, naš Manja. Verujte da ceo kraj plače za njim - kažu ožalošćeni meštani Krćevca.

Miroslav Gajić brutalno ubijen na gulašijadi u Topoli Foto: Društvene Mreže

Šok i neverica zavladali su i u susednom Junkovcu. Organizatori manifestacije u Junkovcu saopštili su da se sva dešavanja otkazuju, uključujući i tradicionalni turnir u malom fudbalu.

- Nema slavlja, nema veselja, svi tugujemo, u petak je trebalo da organizujemo finale u malom fudbalu, ali smo odlučili da prekinemo svaku vrstu manifestacije, više nema muzike, osećamo se kao da je celo selo umrlo zajedno sa njim - poručuju organizatori.