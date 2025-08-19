Slušaj vest

Saobraćajni policajci su juče na auto-putu Niš-Preševo zaustavili Blačanina (81) automobila marke "reno" koji je vozio kolovoznom trakom namenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smera.

- Protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje i on je priveden sudiji za prekršaje koji mu je izrekao kaznu zatvora od 30 dana, novčanu kaznu u iznosu od 120.000 dinara, 15 kaznenih poena, kao i zabranu upravljanja vozilom „B“ kategorije u trajanju od devet meseci, saopštila je policija u Nišu.

Apelujemo na sve vozače da dosledno poštuju saobraćajne propise i saobraćajnu signalizaciju i budu savesni i odgovorni jer tako čuvaju svoj i živote drugih učesnika u saobraćaju, dodaju iz niške policije.

