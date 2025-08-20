Slušaj vest

- Živim kako moram. Danas je pet punih meseci kako sam sahranila sina, i šta da kažem? Živim, kao da ne živim. Jao bože, samo ovo što ja preživljavam da nikome bog ne da. Idem na groblje i mnogo mi je teško - rekla je za Kurir Slavica Cenić, majka Vladana Cenića (52) iz sela Tešica koji je mučki prebijen ispred svoje kuće u selu, a od kojih povreda je preminuo u Univerzitetsko kliničkom centru u Nišu.

Ova majka iz sela kod Aleksinca je i dalje u agoniji zbog nasilne smrti svog sina, a koji je podlegao povredama, nakon što je pretučen u martu ove godine.

Za sada nije poznato ko je vinovnik sačekuše za ovog čoveka, za koga majka kaže, da nikada nije bio problematičan i da "mrava ne bi zgazio". A, to isto i svi u ovom velikom aleksinačkom selu potvrđuju. U policiji su nam rekli danas da je rad na otkrivanju počinioca u toku.

Vladan je u rodnom selu Tešica prebijen ispred svoje kuće 12. marta oko pola dva noću dok je zaključavao vrata automobila. Sačekala ga je, za sada, nepoznata muška osoba sa fantomkom na glavi i prebila nekakvom palicom. Vladan je, iako povređen, nekako uspeo da se domogne kuće i pozove svog drugara da ga odveze do Opšte bolnice u Aleksincu. Nakon dva dana prebačen je u UKC Niš gde je preminuo.

1/4 Vidi galeriju Mučki ubijen Vladan Cenić Foto: Kurir.rs/M.S.

Kako saznajemo u selu, pokojni Vladan nije bio rđavog karaktera pa da je bio u nekoj vezi sa udatom ženom, nije se bavio kriminalom ili nešto slično. Posle raskida sa dugogodišnjom emotivnom partnerkom,kako kažu njegovi poznanici, imao je neke flertove, ali te žene ili žena su bile slobodne.

Majka Slavica je ranije ispričala nakon ubistva da uopšte ne može ni da pretpostavi koji bi motiv bio ovako brutalnog čina.

- Spavala sam te noći kada je Vladan došao kući ispred. Zaključavao je kola kada je naišao neko i palicom ga udarao po glavi. Šta je bilo u tim trenucima, ne znam, ali znam da je pao i da ga je taj udarao. On je nekako uspeo da uđe u kuću, sve ga je bolelo. Zvao je drugara da ga odveze u bolnicu. Sav je bio isprebijan. Slezina mu je odmah izvađena, ruka mu naprsla, ma strašno. Ostala sam bez srca i duše.

- Pitajte po Tešici, to je bio čovek, što se kaže "nikome vodu nije zamutio"- priča jadna majka Slavica.

Kako smo ranije pisali, kamere su snimile osumnjičenog za ubistvo.