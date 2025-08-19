Slušaj vest

Pripadnik kavačkog klana Filip Knežević koji je ubijen 15. jula, u centru Barselone, sahranjen je u nedelju na Starom groblju na Cetinju.

Kneževiću, koji je bio na poternici koju je Srbija raspisala za njim zbog sumnje da je učestvovao u likvidacijama "šklaljaraca" Alana Kožara i Damira Hadžića na Krfu, čitulje u crnogorskoj Pobjedi dao je gotovo ceo kavački klan.

- Laka ti crna zemlja, momčino. Radoje Zvicer - piše u čitulji kojom se od Kneževića oprostio vođa klana.

Radoje Zvicer umrlica za Filipa Kneževića Foto: Printscreen/Pobjeda

Radoje Zvicer, podsetimo, u bekstvu je i za njim je raspisano nekoliko crvenih Interpolovih poternica.

Od ubijenog plaćenika tog klana, oprostili su se i Miloš Radonjić, "kavčanin" koji je izbegao najmanje četiri atentata, Igor Božović i njegov sin Vladimir, zatim Nemanja Zurovac koji je prošle godine preživeo atentat u Kotoru, Igor Bošnjak i Duško Roganović, koji su potpisali jednu čitulju uz kratku poruku "vole te braća". Umrlicu je dao i Damjan Roganović, koji je osuđen u Holandiji zbog šverca kokaina, ali i Neno Kaluđerović koji je u bekstvu.

Potraga za ubicom i dalje u toku Filip Knežević ubijen je 15. jula ispred ulaza zgrade u kojoj je živeo u centru Barselone. Muškarac krupnije građe, kako su objavili španski mediji, prišaom mu je i izrešetao ga. On je, kako je utvrđeno, u Španiji koristio najmanje dva lažna identiteta. Španski istražitelji navodno veruju da je za ubistvo angažovan profesionalni plaćeni ubica, koji je peške uspeo da pobegne.

Inače, i Duško Roganović je u bekstvu i za njim je raspisana crvena poternica. Roganović je 2017. preživeo eksploziju bombe postavljene pod njegov automobil, ali su mu amputirane obe noge.

Najveću pažnju izazvao je poslednji oproštaj odbeglog Milana Vujotića. Inače, Vujotić je prošle godine oslobođen optužbi da je učestvovao u organizovanju ubistva vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića u Istanbulu, ali se tereti da je jedan od organizatora ubistva vođa suprotstavljenog klana u Grčkoj.

Milan Vujotić umrlica za Filipa Kneževića Foto: Printscreen/Pobjeda

- Brate moj, teško je, grize me savjest jer sam vjerovao u tvoju procjenu da je sve u redu.Ubjedljiv si bio, prevarih se i složih sa tobom da ostaneš tamo đe te i izgubismo, brate. Ostaje samo kajanje do kraja života. Hrabrost tvoja, koju svi dobro znaju, koštala nas je ovoga da te izgubimo, jer nisi bio neko ko će da bježi, nego brat i drug koji nikad ne ostavlja ljude koje voli. Bio si mi bratska ruka i podrška. Vječno ponosan na tebe! Počivaj u miru. Voli te brat - napisao je Milan Vujotić, za koga se veruje da je desna Zvicerova ruka.

Vujotić, Zvicer, Vukotić Foto: Privatna Arhiva, Printscreen Instagram

U poslednjem oproštaju, kako kažu poznavaoci prilika, Vujotić je otkrio da su "kavčani" koji su u bekstvu u kontaktu i da sarađuju uprkos međunarodnim poternicama.

- Upravo čitulja, koju je dao jedan od najbližih Zvicerovih saradnika koji je takođe u bekstvu, govori da iako u bekstvu i moguće raštrkani po svetu, "kavčani" se drže zajedno, održavaju kontakte i moguće koordiniraju dalje akcije u ratu klanova. Poslednji oproštaj otkrio je još nešto, a to je da je Knežević smatrao da je u Barseloni siguran i da nije verovao da su mu ubice za petama - kaže sagovornik Kurira.

Ono što za njega ostaje misterija, jeste ko u ime odbeglih vođa klana objavljuje poslednje oproštaje za ubijene pripadnike klana.

- Bilo da je u pitanju porodica ili prijatelji, crnogorska policija bi to morala da istraži, naročito kada je reč o ovakvim oproštajima, koji su lični i na osnovu kojih je jasno da postoji kontakt sa nekim ko se nalazi na teritoriji zemlje. Malo je verovatno da su Vujotić, Zvicer ili Neno Kaluđerović iz bekstva sami poslali čitulje - dodaje on.

Kako navodi, to što se od ubijenog Kneževića oprostio ceo klan, svedoči da im je on bio veoma bitan i da nije "tek još jedna u nizu žrtava".

- Veliki broj pripadnika klanova sa obe strane ubijen je u ratu škaljaraca i kavčana, ali ne pamtim da se ovoliki broj viđenih i poznatih kriminalaca oprostio od nekoga. To upućuje na još jednu stvar, da im je bio važan i da slede nove odmazde - zaključuje sagovornik Kurira.

Pisao o ratu klanova: Ima Evropa da gori, sina mi U optužnici za likvidacije škaljaraca 2020. u Grčkoj, na kojoj je bio i ubijeni Filip Knežević, citirane su i presretnute Skaj komunikacije u kojima je on navodno nekoliko dana pre ubistva na Krfu pisao o krvavom ratu klanova. - Biće brzo, sina mi, samo da ovo prođe kako treba i mi smo bogovi. Još ove dve glave jake. I ja ću se opariti. - To će da se radi temeljno ima Evropa da gori sina mi. Sina mi, za ovo živim. Ovo mi je infuzija pa da idemo dalje, još jedna akcija i da se dane duom. Sina mi, sve gori - Dranje, samo ozbiljne njuške će biti.

1/4 Vidi galeriju Knežević se sumnjiči za učešće u likvidaciji škaljaraca na Krfu Foto: Kurir

Podsetimo, prema presretnutoj Skaj komunikaciji ali i optužnici za ubistva u škaljaraca u Grčkoj, Filip Knežević bio je jedan od direktnih egzekutora Alana Kožara i Damira Hadžića na Krfu. Navodno, bio je u direktnoj komunikaciji sa Veljkom Belivukom,koji je u poslednjem momentu odustao od učešća. Danima je osmatrao kuću i dvorište a kobnog 23. jula 2020. sa još trojicom saradnika ubio Kožara i Hadžića kada su se uvezli u dvorište iznajmljene vile na Krfu.

Posle zločina, prema navodima iste optužnice, Zvicer je organizovao slavlje uz vatromet.

- Interesantno je da su crnogorski mediji objavili da je na dan ubistva Filipa Kneževića u Barseloni, u Kotoru, Podgorici i na Cetinju ispaljivani vatrometi i da je ubistvo ovog kavčanina proslavljeno na isti način na koji je Zvicer slavio ubistva na Krfu u kojima je učestvovao - dodaje naš sagovornik.

Ono što dodatno zabrinjava, kako kaže, jeste i to što su vođe i pripadnici klana punim imenima potpisali poslednje pozdrave i oproštaje.

- Ovo nije prvi put, i ranije su pripadnici klana jedni drugima preko čitulja slali poruke, čak i one preteće. To je naročito upalo u oko posle ubistva Vladimira Roganovića u Beču 2018. kada je osoba potpisana kao Bata napisala "Da ovakvog momka prevare manekeni i lisice, jednostavno ne ide. Ovo je tada shvaćeno pretnja braći Jovanu i Igoru Vukotić. Navodno, u međusobnoj komunikaciji kavčani su "manekenom" nazivali Jovana, a "lisicom" Igora Vukotića. Isto se dogodilo i posle ubistva oca braće Vukotić, Veselina Vukotića - podseća naš sagovornik.

Brojne čitulje posle ubistva Vladimira Roganovića Foto: Printscreen

U čitulji koju je tada Jovan Vukotić objavio pisalo je:

- Ponestalo mi je reči. Nismo stigli da se oprostimo pred tvoj večni odlazak na junačko Čevo. Tvoja smrt je danas probudila ono što sam zadnjih godina umirivao u sebi. Svako zna šta mu je činiti! Obraz ćemo sačuvati kako si nas učio celog života, a život je prolazan. Neka ti je večna slava i hvala.

Pokojni vođa škaljarskog klana na sličan način oprostio se i od kuma Igora Dedovića, kog je kriminalna grupa u kojoj je prema optužnici bio i Knežević u januaru 2020. ubila u jednom restoranu u Atini.