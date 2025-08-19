Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru uhapsili su I. T. (33) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, naovodi se u saopštenju Policijske uprave u Boru.

- Policija je prilikom pretresa stana koji osumnjičeni koristi pronašla oko 17 grama praha za koji se sumnja da je kokain, 11 grama materije za koju se sumnja da je amfetamin i digitalnu vagicu za precizno merenje - piše u saopštenju PU u Boru.

Stavljanje u promet opojnih droga Foto: Mup

Takođe, u blizini stana nađen je i zasad kanabisa sa 24 biljke, bruto mase oko 10,5 kilograma, koje je I. T., kako se sumnja, tu uzgajao.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

