OTKRIVEN ZASAD DROGE: Pogledajte kako je osumnjičeni uzgajao kanabis usred Bora! (foto)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru uhapsili su I. T. (33) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, naovodi se u saopštenju Policijske uprave u Boru.
- Policija je prilikom pretresa stana koji osumnjičeni koristi pronašla oko 17 grama praha za koji se sumnja da je kokain, 11 grama materije za koju se sumnja da je amfetamin i digitalnu vagicu za precizno merenje - piše u saopštenju PU u Boru.
Takođe, u blizini stana nađen je i zasad kanabisa sa 24 biljke, bruto mase oko 10,5 kilograma, koje je I. T., kako se sumnja, tu uzgajao.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.